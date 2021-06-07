В «Кур'ер» пишут не только жители Слуцкого, но и других районов Беларуси. К этому нам уже не привыкать. А вот в этот раз обращение пришло от читателя из Украины. Он столкнулся с проблемой обработки земель гербицидами и несоблюдения санитарно-защитной зоны. Такая проблема есть и в нашем районе, мы о ней писали.

«Хотел бы, чтобы вы мне подсказали»

«Доброго дня! Я хотел бы, чтобы вы мне подсказали. Живу в селе Концеба, Савранский район, Одесская область. Возле домов и сельского хозяйства нет 50 метров, — написал Владимир Титиевский. — Возле огородов есть поблизости река, там трава, которую косят на зиму скотине. Есть у нас такие люди, которые приезжают обрабатывать гербицидами огороды. Можно ли им кропить в населённом пункте? Что нам делать в таком случае? Пожалуйста, подскажите».

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Такая проблема есть и в Слуцком районе

Конечно, в Украине действуют свои правила в отношении санитарно-защитных зон, разрывов от полей, обрабатываемых химикатами. Но проблема соблюдения расстояния от общественных полей до личных огородов существует и в Слуцком районе.

Вот что поясняли контролирующие организации на эту тему «Кур'еру» в прошлом году.

«Требования безопасности, которые обязательны для соблюдения всеми организациями и физическими лица­ми при наземном опрыскивании, регламен­тируются санитарными нормами и правилами „Требования к приме­нению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений“, — пояснила Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого ЦГиЭ. — Согласно пункту 50, санитарные разрывы от населённых пунктов, источников питьевого и бытового водопользования, мест отдыха и личных огородов должны составлять не менее 50 мет­ров. За нарушение указан­ных требований винов­ные лица несут ответственность в соответ­ствии с законо­да­тельными актами».

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