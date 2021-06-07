«Для простых смертных здесь жизни нет». С какими проблемами позвонили в «Кур'ер» жительницы двух слуцких деревень

В «Кур'ер» постоянно обращаются жители города и деревень Слуцкого района. Они рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день. Так, в редакцию позвонили жительницы деревни Селище и агрогородка Лучники.

Наталья Анципович из Селище среди прочего рассказала, что сельхозтехника постоянно ездит по деревенской улице и поднимает тучи пыли. А Татьяна Николаевна из Лучников недоумевает, например, почему в местном магазине нет молочных продуктов, а сельчанам негде помыться.

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«Поливайте улицу водой»

«Я живу в Селище на улице Садовой. Мы задыхаемся от пыли с улицы, по которой постоянно ходит тяжёлая сельхозтехника. Здесь живут и пенсионеры, и многодетные, и инвалиды. Дышать просто нечем, всё покрывается слоем пыли, — говоритместная жительница. — В деревне больше десятка улиц, и ни на одной нет нормальной дороги. У нас раньше лежал асфальт и был тротуар. Вместо того, чтобы отремонтировать дорогу, постоянно насыпают песок и какую-то смесь. Асфальтом покрыли только подъезд к сельсовету. А остальным что, не надо? В сельсовете и рамы поменяли, и ремонт сделали, и дорогу проложили. А людям?

У нас на краю деревни мехдвор, зерноток, и без конца туда и обратно ходит всё, что только можно. Ведь можно подумать о людях и организовать въезд туда по просёлочной дороге, в объезд деревни. Я пошла в сельсовет. Там сказали: «Так что вы хотите? Берите и поливайте свои улицы сами».

Ещё ругают, что пускаем детей играть к сельсовету. А куда им пойти? Другой площадки нет, а им же хочется и на роликах, и на самокатах. Сейчас каникулы.

А ещё людям помыться негде. У нас была отличная баня — её раскидали и сровняли с землёй. Зачем людям мыться?

Была лесопильная рама и место, где смолоть своё зерно можно было. Всё сровняли, везде посевные площади.

Почему мы сегодня должны так жить? Я 40 лет работала, платила налоги, взносы, почему на нас никто не может обратить внимание?"

«Молока нет, зато вина и водки — хоть отбавляй!»

«В нашем магазине «Родны кут» № 13 нет молочных продуктов. Была там и в среду, и в пятницу около 10 утра — не было ничего молочного: ни молока, ни творога, ни сметаны, ни масла, — рассказала Татьяна Николаевна, жительница Лучников. — Молока нет, зато вина и водки — хоть отбавляй! Коньяк, шампанское, водка, вино — вся витрина заставлена спиртным. Пиво, напитки тоже всегда есть. Почему так? Заведующей говорю: «Что же это такое?». Ответила, что обещали привезти, мол, нет денег.

А почему дают пиво и водку? Почему не дают вообще никаких молочных продуктов? Это же продукт первой необходимости. Хотела позвонить в отдел торговли — не дозвонилась.

Я не знаю, может, в пятницу к обеду или когда и завезли. Что же я должна караулить, с вечера занимать очередь?

Это не удалённый хутор, а магазин агрогородка, который находится рядом с городом. Если вы продали молоко, так на эти деньги снова купите. Не покупайте то, без чего можно обойтись!

Мне 65 лет, молочные продукты нужны. Что делать? Ищу разные выходы. В Варковичах есть женщина, которая держит корову. Она в субботу везёт продукцию на рынок. В пятницу ей звоню и заказываю молоко, творог. Но я же на неделю не могу заказать. Иногда сажусь на велосипед и еду в город в магазин. Но есть же люди, которые не могут ехать. Автобус — тоже не выход. Он в 9 часов идёт, а потом в 12.45. Что делать в городе три часа, чтобы вернуться обратно?

Баню в Лучниках тоже закрыли. Как в агрогородке людям помыться? У кого-то есть удобства в доме, но не у всех же. Говорят: «Можете сесть на автобус и поехать в город». Но есть люди старше, они не могут поехать. И что, по дедовскому методу дома в тазике мыться? Мы столько писали и ходили… Эту баню давно закрывали. Раза четыре нам удалось её отвоевать, но потом всё равно закрыли. Хорошее здание, кирпичное. А сейчас выбиты окна, двери, сорваны батареи. Раскуроченное здание стоит.

Ещё раз повторю — это не дальний хутор, это агрогородок под носом! До чего мы дошли?! Для простых смертных здесь жизни нет. Я не хочу лезть в высшие сферы. Вот на месте смотрите, какая обстановка.

Дом культуры есть. Но нет ни концертов, ни кино. Масленицу хотели провести, но погода плохая была, не сделали. Библиотека работает. Может, дискотека есть какая для молодёжи, я не знаю. Но для пожилых ничего нет. Что в ДК проходит, где мы узнаем? Если бы вывесили объявление на магазине, то, может, и знали бы. Я предлагала, где автобусная остановка, поставить доску объявлений. Шёл бы человек и почитал, что тогда-то будет такое-то мероприятие. Но нет".