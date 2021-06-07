Фотографии и истории знакомства десяти слуцких пар.
Александр и Марина МисюченкоМолодожёны впервые встретились на работе: год назад будущие супруги попали в один коллектив, где и познакомились.
Предложение выйти замуж Александр сделал в домашней обстановке в присутствии родителей. Марина, не задумываясь, ответила: «Да!».
Алексей и Александра Есимчик
Молодожёны познакомились в слуцком кафе полгода назад. Александра там работала, а Алексей пришёл отдохнуть. Как он говорит, увидел Александру — и тут случилась «искра, буря, безумие».
Создать семью Алексей и Александра решили без торжественного предложения руки и сердца. Поговорили и приняли решение.
Александр Кот и Екатерина Давидовская
Будущие супруги познакомились год назад на даче, куда приехали отдыхать с друзьями. После весёлого уикенда они продолжили отношения.
Предложение Александр сделал в новогоднюю ночь-2021. Екатерина взяла время, чтобы подумать. Но вскоре сказала возлюбленному: «Да!».
Денис и Ольга Грек
Молодожёны познакомились 4,5 года назад. «Я случайно оказался на дне рождения, где среди приглашённых была Оля, — рассказывает жених. — Так мы и познакомились».
Предложение Денис сделал 8 Марта. «Денис подарил мне букет тюльпанов и колечко. Это было очень мило с его стороны. Конечно же, я ответила: «Да», — рассказывает Ольга.
Сергей и Алина Алишевские
Молодожёны учились в одной школе, а с 10-го класса ещё и в одном классе.
Предложение Сергей сделал в столичном ресторане на 22-м этаже. «Сначала у меня была мимолётная мысль сказать „я подумаю“, но я сказала твёрдо и уверенно „да“. Для меня это было ожидаемо, но я не думала, что произойдёт именно в тот момент», — рассказывает невеста.
Владислав и Полина Кветковские
Будущие супруги познакомились в соцсети три года назад. «Однажды вечером мы поставили на фото друг друга „лайки“, потом обменялись сообщениями и начали общаться», — рассказывает Полина.
Расписаться молодожёны решили по обоюдному согласию, без ритуального предложения.
Александр и Екатерина Демаш
Впервые Александр увидел Екатерину в ресторане, но познакомиться так и не решился. Только спустя месяц Александр нашёл девушку в соцсети и написал ей. Екатерина ответила.
Предложение выйти замуж жених сделал 8 Марта при родителях невесты и жениха.
Медовый месяц молодожёны планируют провести в Беларуси, в предпочтениях — отдых на озере Нарочь.
Владимир и Татьяна Шунейко
Молодожёны знакомы со школьной скамьи. Говорят, что в целом знают друг друга уже 10 лет.
Предложение Владимир сделал в домашней обстановке.
Медовый месяц молодожёны проведут за работой. «В ближайший месяц мы будем строить дом», — говорит жених.
Вячеслав Корень и Елена Апанович
Молодожёны познакомились в слуцком кафе пять лет назад. «Я отдыхала там со своими подругами, и вдруг к нам подошли два парня. Слово за слово — и мы познакомились», — рассказывает невеста.
Предложение Вячеслав сделал в День всех влюблённых. «Это было дома. Елена очень любит бургеры. Она открыла микроволновку, чтобы разогреть бургер, а там — кольцо. Так вот и сделал предложение», — смеётся Вячеслав.
Медовый месяц молодая семья планирует провести за границей.
Виктор и Дарья Пастуховы
Будущие супруги работали вместе и знали друг друга, но их отношения начались со «знакомства» и общения в социальных сетях.
«Предложение Виктор сделал так. Я возвращаюсь с работы, хочу открыть дверь в квартиру, а она не открывается. Я уже начала переживать, не случилось ли чего. Но тут дверь открылась, я захожу. А там — всё в цветах, под ногами лепестки роз. И Виктор делает мне предложение! В тот момент я была очень счастлива», — рассказывает Дарья.