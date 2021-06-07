Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 31 мая по 6 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Zayats (@_ms.zayats_)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя. Островец не свету конец😜 (@katya_pesec)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📷 mobile photography 📸 (@ruslanberezovskii_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetik (@svetik_piletskaya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔥Dasha.Chudo🔥 (@dashka.chudo)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deus vult. (@ave.maariaaaa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от пенсионер садовод-люьитель (@bogdanovicha56)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔥Dasha.Chudo🔥 (@dashka.chudo)