В Осиповичах военный умер после удара милиционера. Возбуждено уголовное дело

В прошедшую субботу вечером в ресторане «Пралеска» в Осиповичах произошла потасовка. Один из участников драки получил серьёзные травмы и умер. Следственный комитет озвучил подробности случившегося.

«По данным следствия, ночью 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 38-летнего военнослужащего, жителя Речицы.

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Установлено, что накануне мужчина, в свободное от службы время, отдыхал в ресторане в Осиповичах. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним минчанином, сотрудником органов внутренних дел, находящимся вне службы, возник конфликт, в ходе которого последний нанёс удар потерпевшему. Мужчина скончался на месте происшествия.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 147 (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) Уголовного кодекса. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения", — говорится в сообщении СК.