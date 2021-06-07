В Слуцке прошла встреча с эндокринологом (+ полезная ссылка на бесплатную онлайн-помощь)

Доктор рассказала, когда и какие анализы сдавать, ответила на вопросы участниц и дала ссылку на группу в Telegram, где девушки могут получить бесплатную онлайн-консультацию от белорусских медиков.
Публикуем резюме встречи, а также ссылку на группу. Итоговый текст — с ответами на вопросы девушек — опубликуем в июле. В июне у нас пройдут ещё две встречи с Татьяной Савич — в Солигорске и Борисове.
Резюме:
- не занимайтесь самолечением;
- не зацикливайтесь на диагнозе из интернета;
- обращайтесь к опытному специалисту;
- не сдавайте лишних анализов;
- на консультацию приносите общие анализы крови, мочи, ЭКГ — всё, что положено проходить ежегодно;
- рассказывайте всё, даже если вам это кажется мелочью или неловко об этом говорить. От этого зависит диагноз и лечение.
Telegram-группа — здесь.
Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»
Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.
Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.
Преимущества:
- результаты анализа от 1 рабочего дня;
- отправка результатов по e-mail;
- архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;
- консультации экспертов;
- отличные цены и программа лояльности;
- надёжная защита персональных данных.
- В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог.
- В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог.
- В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.
Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.
«Синлаб» — нам доверяют!