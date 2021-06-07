В Слуцке прошла встреча с эндокринологом (+ полезная ссылка на бесплатную онлайн-помощь)

В Слуцке прошла встреча девушек с врачом-эндокринологом Татьяной Савич. Она состоялась в пятницу, 4 июня, в кафе «Хонто». Организаторы встречи — женский проект Lampa и газета «Кур'ер», партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб».

Доктор рассказала, когда и какие анализы сдавать, ответила на вопросы участниц и дала ссылку на группу в Telegram, где девушки могут получить бесплатную онлайн-консультацию от белорусских медиков.

Публикуем резюме встречи, а также ссылку на группу. Итоговый текст — с ответами на вопросы девушек — опубликуем в июле. В июне у нас пройдут ещё две встречи с Татьяной Савич — в Солигорске и Борисове.

Резюме:

не занимайтесь самолечением;

не зацикливайтесь на диагнозе из интернета;

обращайтесь к опытному специалисту;

не сдавайте лишних анализов;

на консультацию приносите общие анализы крови, мочи, ЭКГ — всё, что положено проходить ежегодно;

рассказывайте всё, даже если вам это кажется мелочью или неловко об этом говорить. От этого зависит диагноз и лечение.

Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества:

результаты анализа от 1 рабочего дня;

отправка результатов по e-mail;

архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;

консультации экспертов;

отличные цены и программа лояльности;

надёжная защита персональных данных.

В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог. В Солигорске (улица Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог. В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют!