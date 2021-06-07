Эта неделя удивляет такими праздниками, как день рождения противогаза или булавки. Кроме того, отмечается День друзей, а также Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

7 июня — Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Этот день отмечается ежегодно с 2016 года. Тема праздника в 2021 году: «Безопасное продовольствие для здорового будущего». По данным ВОЗ, ежегодно в мире от пищевых инфекций, а также болезней пищевого происхождения умирает около 3 млн человек, а число регистрируемых заболеваний этого происхождения составляет порядка 600 млн случаев в год.

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8 июня — Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга. Праздник учреждён в 2000 году. Основная задача этого дня — повысить осведомлённость общества в отношении этой малоизвестной и малоизученной по сравнению с остальными раковыми заболеваниями формы рака и обратить внимание на положение людей, страдающих от опухолей головного мозга.

9 июня — Международный день друзей. История умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учреждён, но это не лишает его популярности. Учёные утверждают, что видеться с друзьями полезно для здоровья. Это благоприятно сказывается на гормональном фоне организма, что способствует снижению уровня тревоги и психологической разрядке.

10 июня — День создания сообщества «Анонимных Алкоголиков». Историей создания сообщество АА обязано Биллу Уилсону и Бобу Смиту, которые помогли друг другу остаться трезвыми, заменив выпивку беседой. Этот опыт позволил им объединить других страдающих алкоголиков и вместе двигаться по пути выздоровления. В результате совместной работы была написана книга «Анонимные Алкоголики» в 1939 году, в которой изложен опыт выздоровления и принципы программы преодоления алкоголизма. Подобная группа действует и в Слуцке.

12 июня — День рождения противогаза. Эта дата отмечается в 172-й раз. 12 июня 1849 года американское патентное бюро выдало изобретателю Льюису Хаслетту первый патент на защитное устройство. Изобретение называлось «Лёгочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсоединяемого к этому блоку напрямую либо через трубку.

13 июня — День рождения булавки. Булавку изобрёл американец Уолтер Хант 196 лет назад. На это его подвигнул долг в 15 долларов. Уолтер взял кусок латунной проволоки 20 см в длину и сделал катушку в центре так, чтобы она раскрывалась, если один конец отпустить. Чтобы оградить пальцы от острого конца проволоки, он придумал оригинальную застёжку. 13 июня 1825 года Уолтер Хант получил патент на изобретение, сразу его продал и вернул долг.