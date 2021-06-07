Белкоопсоюз требует от Анжелики Агурбаш вернуть 40 шуб

Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Белкоопсоюза к ИП Анжелике Агурбаш об истребовании имущества, пишет Sputnik.

В ноябре 2018 года Анжелика Агурбаш взяла у Белкоопсоюза на реализацию товара 40 меховых шуб.

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По словам начальника юридического отдела Белкоопсоюза, после заключения договора Агурбаш произвела отгрузку товара и по договору должна была регулярно перечислять деньги от реализации шуб. Однако она этого не делала.

Белкоопсоюзом в суд был передан иск об истребовании имущества на сумму 6085 942,02 российских рубля (около 83 тысяч долларов), переданного на основании договора комиссии.

«Учитывая публичность личности ответчика, мы пытались урегулировать данный спор путём переговоров, но каждый раз у ответчика находились аргументы о том, что сейчас сложная эпидемиологическая обстановка», — сказал юрист Белкоопсоюза. По его словам, срок для возврата товара истёк в 2020 году.

Ни представитель ответчика, ни сама ответчица в суд не явились.