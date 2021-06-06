«Меня не покидает желание переехать в город». Жители Селище рассказали о жизни в деревне

Александра Шагойко
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Во время традиционной поездки по деревням Слуцкого района сельчане рассказали корреспонденту «Кур'ера» о своей жизни, о том, чего не хватает и как проводят время.

Николай

Что рассказали жители деревни Селище о сельской жизни
Фото: Александра Шагойко
Населённый пункт у нас большой, а баньку-то развалили. Народ ведь где-то должен мыться. Раньше, если уборочная или посевная, обязательно топили баню. Пахарь пришёл — помылся.

Банкомата в деревне тоже нет. Была раньше сберкасса, но её закрыли. Сейчас везде в основном оплата по карточкам. Нам с женой самим пришлось учиться оплачивать все услуги через интернет-банкинг. Но ведь иногда нужны и наличные. Даже в той же автолавке продукты только за деньги, терминала там нет.

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Почта до часа дня работает. Хотелось, чтобы подольше, ведь не все успевают до этого времени её посетить.

Людмила

Что рассказали жители деревни Селище о сельской жизни
Фото: Александра Шагойко
Я приехала в Беларусь из России, там жила в Курской области. С будущим мужем познакомилась, когда он приезжал к нам в командировку. Через год вышла за него замуж и переехала в Беларусь. Я влюбилась в эту страну. Мне всё хорошо. Я ведь в деревне родилась и выросла. У нас и курочки, и огород, и цветник.

Следим с мужем за жизнью в стране, а не просто в «раковину залезли» и уже нас ничего не касается. Поэтому скучать некогда.

Вот только дорога в Селище плохая. В сельсовете сказали, что они не заведуют сейчас дорогами, а какое-то дорожное управление, но очередь наша на ремонт дорог ещё не подошла.

Роман

Фото: Александра Шагойко
Про жизнь в деревне ничего плохого я сказать не могу. Однако меня не покидает желание переехать в город. Да, здесь атмосферно, спокойно, тихо. Можно классно провести время и отдохнуть… Но не более того. Мне не хватает «движухи», возможностей, развлечений, перспектив и работы.

Когда приезжают друзья, бывшие одноклассники, тут, конечно, повеселее. Если всё же не удаётся с кем-то встретиться, нахожу себе занятие дома. Благо живём в компьютерный век — игры, фильмы как вариант.