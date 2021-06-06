Мужчины и женщины: есть ли друзья после секса

Учёные добрались до парадокса дружбы между мужчиной и женщиной: выяснилось, что скепсис в отношении этого феномена не так уж и необоснован. T&P рассказывают о напряжении между друзьями разных полов по материалам рассуждений Яны Хаусшильд, психолога.

Подумайте о своих самых близких друзьях, составьте своего рода топ-5. Это должны быть люди, с которыми вы готовы пройти через огонь и воду, с которыми можно откровенно и серьёзно поговорить, рядом с ними вы чувствуете себя хорошо. Если вы мужчина, скажите: много ли в этом списке оказалось женщин? Если женщина — много ли мужчин? Верно, противоположный пол в таких списках всегда окажется в меньшинстве. Около 90% наших друзей похожи на нас не только своими интересами и взглядами на жизнь, но и чаще всего оказываются того же пола.

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Различия формируются в раннем возрасте

У мужчин и женщин различные требования к дружбе. Это показал обзор, в котором было проанализировано 37 независимых исследований с более чем 8800 испытуемых. Женщины в большей степени, чем мужчины, нуждаются в доверительных отношениях, верности, открытости и сплочённости. А вот мужчины ценят в своих друзьях их успехи и заслуги, то, насколько они умны или красивы.

Уже в школьном возрасте возникают различия в отношениях к дружбе. Девочки-подростки оценивают свои дружеские отношения выше, чем их сверстники-мальчики. Они чаще открываются своим друзьям, реагируют на их чувства и потребности, связывают с друзьями больше позитивных эмоций. Такой шаблон почти не изменяется даже в зрелом возрасте.

Неудивительно, что женщины часто считают дружбу с мужчинами менее удовлетворительной, чем с женщинами. В то же время мужчины оценят хорошую подругу гораздо выше, чем союзника-мужчину.

Секс по дружбе

Суть дружбы между мужчинами и женщинами обычно в том, что такая дружба редко отделяется от взаимного сексуального притяжения. В студенческой среде в двух из трёх случаев такие отношения заканчиваются постелью. Лишь один из пяти случаев дружбы между мужчинами и женщинами действительно перерастает в роман.

Но что, если большой любви из дружбы уже не получится, а секс между друзьями уже был? Американские исследования показали, что если дружба достаточно сильна, то она переживёт и сексуальную близость. Однако именно завершением сексуальных контактов заканчивалась добрая пятая часть всех дружеских взаимоотношений между мужчинами и женщинами. 80% друзей при этом остались друзьями после секса, даже если решили в дальнейшем сохранять только платонические отношения. Половина респондентов считают, что остались со своим другом или подругой на том же уровне отношений, что и до, даже после близости, а некоторые считают, что их отношения после секса стали более доверительными.

Даже в том случае, если о сексе не было и речи, многие мужчины и женщины чувствовали, что привлекательность их партнёра мешала им в дружбе. Треть из 88 смешанных пар друзей негативно оценили наличие влечения к другу. В основном это были женщины, а не мужчины. Половина из них сказала, что им нелегко, когда они чувствуют сексуальное влечение к своему другу. Только каждый пятый мужчина ответил подобным образом. При этом в опросе в основном участвовали те, кто видел в своих хороших подругах кого-то большего, нежели просто приятельницу для болтовни и прогулок. Они также считали себя более привязанными к подругам, с которыми отношения были платоническими, а не наоборот. По шкале от 1 до 9 мужчины дали своим подругам в среднем 5 в категории «привлекательность».

Неудивительно, что мужчина, имеющий хорошую подругу, или женщина, имеющая хорошего друга, чаще других сталкиваются с проблемами со своими супругами дома: каждый третий указывал, что партнёр постоянно ревнует его к друзьям. Иногда это оправдано, поскольку чем недовольнее друзья были своими мужьями или женами, тем большее взаимное притяжение они ощущали.

Тем не менее, дружеские отношения между мужчинами и женщинами не всегда могут быть настолько проблематичными. Эксперты считают, что в пожилом возрасте они встречаются чаще — и являются гораздо более прочными. Исследований на тему возрастной дружбы между полами пока что нет, но логика очевидна: после 70 лет сексуальность уже не является барьером в отношениях.