Работники Слуцкого РОЧС провели в городском парке праздник для детей. Фото

На территории города Слуцка и Слуцкого района очень активно развернулась республиканская профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», поэтому работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям просто обязаны были ярко, интересно и эмоционально её завершить.

1 июня — Международный день защиты детей. Важно помнить, что эта дата — не только весёлый и семейный праздник, когда родители гуляют в парках, едят вкусное мороженое со своими детьми и уделяют им «по максимуму» внимания. Этот день серьёзно напоминает нашему обществу о том, как важно стоять на защите своих детей, дать им возможность расти и воспитываться в мире, радости, быть вежливыми и ответственными гражданами, знающими и соблюдающими правила безопасности.





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Самый настоящий праздник в городском парке культуры и отдыха организовали спасатели районного отдела по ЧС, районный комитет «БРСМ» и редакция газеты «Слуцкий край». Отличное настроение, солнечная погода, масса интересных конкурсов и интерактивных площадок — всё это создавало безграничную радость и выразительные улыбки на лицах детей, родителей, бабушек, дедушек. Взрослые и дети с удовольствием принимали участие в безопасных конкурсах от спасателей, даже были соревновательные моменты между родителями и детьми на звание лучшего «Знатока безопасности». Так, можно было поиграть и проявить себя в конкурсах-головоломках «Опасные-безопасные предметы для детей», при помощи ручек различных чернил родителям и детям необходимо было выделить опасные и безопасные предметы для детей, а в игре «Лабиринт» — отдыхающим необходимо было по кратчайшему и верному пути «доехать на пожарной машине до места загорания в многоквартирном доме» и спасти импровизированного пострадавшего.









Посетители парка на скорость доставали из обёртки леденцовую конфету в крагах, а также вкручивали автономный пожарный извещатель в деревянную плашку. Ажиотаж вызвали «Кубики 5 шагов спасения», моделирование вместе с Мариной Александровной чрезвычайной ситуации с последующим звонком диспетчеру, при этом проговаривая полный алгоритм своих действий и, конечно же, демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования, используемого спасателями.

— Вот это да! Какая классная штука! — восклицал один из мальчишек.

— А это не штука, это гидравлический аварийно-спасательный инструмент! — отвечал Виктор Жаврид, начальник караула, пытливым ребятам.

Также дети с запалом играли в лото безопасности, собирали «Волшебный пазл», рисовали на асфальте цветными мелками, пускали мыльные пузыри, фотографировались со щенком — пожарным Маршалом, просто танцевали и заряжали своей энергетикой всех вокруг!









— Дорогие родители, помните, что наши дети нуждаются в защите не только сегодня, но каждый день и каждую минуту! Важно оберегать детей и быть для них личным примером в соблюдении правил безопасности, — сказала Марина Лесникова, пропагандист Слуцкого РОЧС.

— Да, потому что вокруг столько опасностей, которые встречаются повсеместно, детей нужно учить, ведь постоянно всё запрещать станет невозможным. С детьми надо разговаривать и показывать, — соглашалась с работником МЧС молодая мама. — Спасибо вам за праздник и за постоянные напоминания нам, жителям, о безопасности.





Всем, кто отдыхал на празднике и принимал активное участие в конкурсах, организаторы дарили приятные и полезные призы, календари, раскраски, шарики, сладкие сувениры, профилактическую продукцию от МЧС и БРСМ, положительные эмоции, улыбки, бодрящий заряд энергии не только на весь день, а на всё лето!