Прошлая поездка на Полесье была удачной. Именно поэтому мы с мужем выбрали очередную экотропу именно в той стороне. Нас не смутила дорога почти в 200 км от Слуцка, ведь мы накатывали и больше. Мы любовались природой, погодой и теплились ожиданием прогулки по красивейшему месту. Но экотропа «По лозовой Долине» оказалась из серии «Ожидание & Реальность».

Экологическая тропа «По лозовой Долине» находится на территории заказника «Средняя Припять», в 10 км южнее от Лунинца (Брестская область). И восемь километров из десяти придётся ехать по не самой приятной дороге — гравию с камнями. Природа вокруг изумительная. Я бы даже сказала — самобытная. Настоящее погружение в лесной мир (настолько настоящее, что за вами будут охотиться сотни насекомых). Река Припять ещё больше добавляет настроения: тут тебе и камыши, и ракушки, и кувшинки. Навигатор приводит прямо к экотропе. Только есть один нюанс: вы в жизни не поймёте, что приехали именно туда, куда надо. А всё потому, что она находится при эколого-просветительском центре, окружённом высоким коричневым забором. Поэтому ориентируйтесь на гнездо с аистом и розово-бордовую постройку. Для посещения экотропы забор нужно просто обойти (прогулка бесплатная). Но если вы решите воспользоваться всеми благами, что расположены на территории, то получите штраф от 4 до 30 базовых. А всё потому, что беседки, мангалы и скамейки — это платная услуга. Её нужно заказывать заранее.

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Территория очень чистая и ухоженная. Есть и информационные стенды, которые ознакомят вас с растениями, растущими здесь, а также с рыбами, птицами и животными, обитающими в заказнике.

Саму экотропу можно найти по многочисленным указателям. Вы точно не заблудитесь, уверяю.

Дальше началось моё личное разочарование — тропа очень короткая. Мне показалось, что мы прошли её минут за десять. После тех трёхкилометровых тропок, по которым мы гуляли раньше, я была в замешательстве.

Ситуацию спасли красивая природа, ухоженный вид территории и косуля, на которую мы случайно наткнулись. Не знаю, кто из нас больше испугался, но ускакала она очень быстро. Жаль, не успели сфотографировать.

В конце экоторопы стояла деревянная вышка. Меня ею уже не удивишь, но вид с неё действительно потрясающий. Хочу отметить, что эта конструкция самая безопасная по сравнению с теми, на которых нам удалось побывать.

Не могу сказать, что я осталась недовольна. Природа здесь действительно стоит того, чтобы её хотя бы раз увидеть. Однако это место не стоит посещать, если вы планируете только прогулку. По крайней мере, так далеко ехать точно не стоит.

Но если вы хотите классно провести своё время с семьёй, покататься на пароме, пожарить шашлык и предоставить детям полную свободу — вам сюда. Для такого вида отдыха здесь есть всё: от беседок до футбольного поля.

Ехать или не ехать на экотропу «По лозовой Долине» — решать только вам. В любом случае путешествия — это хорошая возможность оторваться от дивана и провести время на свежем воздухе с родными людьми.

Ранее:

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