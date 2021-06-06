Американка отдала почку бывшей жене своего мужа через два дня после свадьбы

Дебби Нил из Флориды наконец-то надела белое платье и вышла замуж за Джима Стрикленда, с которым встречалась десять лет. Через два дня после церемонии она надела белый халат, пошла в больницу к бывшей жене своего мужа Майлен Мерт и пожертвовала ей почку, сообщает WNCT9.

Майлен 59 лет. С Джимом она развелась ещё в начале нулевых, но поддерживала хорошие отношения — у пары есть дети. Последние годы Майлен боролась с заболеванием почек. Когда в ноябре 2020-го её госпитализировали, они функционировали только на 8%.

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Брат Майлен хотел стать донором, но не подошёл. Тогда 56-летняя Дебби попросила проверить её. Она была знакома с бывшей женой своего любимого, но женщины никогда не были особенно близки.

«Я знала, что Майлен впервые станет бабушкой. Я представила, как её дочь рожает, а её мамы нет рядом. Я просто не могла не попробовать всё изменить», — сказала Дебби Нил-Стрикленд.

Возможно, причины её поступка глубже. До этого Дебби уже пыталась спасти своего брата. Он страдал от муковисцидоза, ему нужна была трансплантация обоих лёгких. Органы Дебби тогда не подошли, и брат умер. Несколько месяцев будущая невеста сдавала анализы и наконец узнала, что её почка подходит для пересадки. Операцию назначили на 24 ноября — через два дня после свадьбы. Дебби хотела отложить бракосочетание, но друзья уговорили её этого не делать. Свадьбу и так уже дважды переносили из-за помолвок детей.

«День свадьбы был самым удивительным в моей жизни, пока не прошло два дня. Тогда настал второй самый удивительный день», — поделилась Дебби.

Когда после операции её пустили в палату к Майлен, женщины расплакались и назвали себя почечными сёстрами.

Майлен буквально сразу же стало лучше. Выздоравливать женщина поехала в дом дочери и зятя. Там она нянчит внука Джексона. «Это история о главном в мире — о семье. Нам всем нужно держаться вместе», — считает Майлен.