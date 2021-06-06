Расхожий фразеологизм «изобретать велосипед» обычно обозначает попытку придумать или создать что-то и так давно всем известное. А вот солигорчанин Дмитрий Зубаревич всё же, вопреки этой фразе, рискнул сконструировать велосипед для своего сына. Получилось действительно оригинальное средство передвижения, а главное — очень важное и нужное для маленького солигорчанина — трёхколёсный электровелосипед.

Трёхлетний Савелий — ребёнок с особенностями здоровья. Как и всем детям, ему, конечно же, хочется кататься на велосипеде, только вот педали сам крутить он не может. Кто же, если не папа, поможет в такой ситуации. Дмитрий продумал идею трёхколёсного велосипеда с мотором и стал понемногу собирать комплектующие детали. Этот процесс оказался самым долгим. Всего на создание трёхколёсной конструкции у солигорчанина ушло около полугода. — К работе я приступил в сентябре прошлого года. Из обычного детского велосипеда я взял руль, переднюю вилку и переднее колесо. Всё остальное в раме — самодельное. Из оригинальных запчастей в нём установлен мотор, сделанный из автомобильного генератора, вентилятор охлаждения от компьютера. Задние колёса взял от обычной тачки. Много деталей заказывал на известном китайском сайте. Их приходилось ждать долго. Какие-то не подходили под конструкцию, заказывал другие, а значит снова надо было ждать посылку несколько месяцев, — рассказывает Дмитрий Зубаревич.

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Самодельный электровелосипед работает по принципу электросамоката. Включается мотор, и транспорт движется сам, остаётся только управлять. Подходящий мотор для конструкции удалось подобрать только с третьего раза. Зато теперь его мощности хватает даже, чтобы везти взрослого человека.

— Савелий своё средство передвижения иначе как мотоцикл и не называет. Там и принцип похожий: включил «замок зажигания» (назовём это так), крутишь ручку скорости и едешь, — поясняет солигорский изобретатель особенности своей конструкции.

Идеей такого изобретения проникся один из коллег Дмитрия по тресту «Реммонтажстрой». Под это начинание он отдал свой горный велосипед, ставший основой для будущей конструкции.

Электровелосипед — не первая конструкция, придуманная Дмитрием Зубаревичем и собранная его умелыми руками. С детства его привлекала техника, было интересно возиться с велосипедом, мотоциклом. Чтобы облегчить труд родителям в деревне на сельхозработах, он сделал к мотоблоку картофелекопалку, картофелесажалку и косилку. Савелий — далеко не единственный ребёнок в области, в стране, которому по определённым причинам нужен трёхколёсный велосипед. МЛЫН. BY поинтересовался у Дмитрия, не думал ли он поставить на поток производство таких средств передвижения. — На заказ пока не готов делать, да и времени нет столько свободного. Но вот оказать консультативную помощь, подсказать, какие детали надо купить, что подойдёт, а что нет для конструкции, вполне могу. Бывает даже, что в городе взрослые с удивлением смотрят на нас, когда мы гуляем, улыбаются и интересуются, как устроен велосипед, — говорит солигорский изобретатель.

Во сколько точно обошлось создание велосипеда в денежном выражении, Дмитрий Зубаревич не готов сказать, не считал итоговую сумму. В целом проект вышел недешёвый. Но главное, что цели своей достиг. Счастливая улыбка сына, рассекающего просторы города на таком эксклюзивном «мотоцикле» под взгляды ровесников, дороже любых денег.