«Я сделал это сам». «Кур'ер» приглашает читателей в сообщество мастеров

Лето — пора не только отдыха и вылазок на природу, но и возможность благоустроить, смастерить, отремонтировать и своё жилище, и территорию вокруг. «Кур'ер» приглашает своих читателей стать участниками нашей новой рубрики «Я сделал это сам».

Если вы своими руками создали зону отдыха во дворе, построили беседку, смастерили чудо-качели или просто чудесным образом дали новую жизнь старым вещам — пишите нам!

Если вы сами по собственному дизайну сделали стильный ремонт комнаты, ванной, кухни, балкона или даже санузла — пишите нам!

Если ваши поделки и реализованные задумки для дома и быта радуют ваших близких и вызывают восторг у знакомых — пишите нам!

В общем, мы приглашаем к участию всех читателей, у которых, как говорится, руки растут откуда надо.

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Что требуется от вас

Прислать на почту «Кур'ера» (info@kurjer.info) фото своей работы, написать имя, фамилию, место проживания и обязательно (!) номер телефона для связи. К письму приложить короткий рассказ о своём творении: как и когда его создавали, для чего применяется (если фото этого не поясняет), какой инструмент и материал для этого понадобился.

Быть готовым к тому, что вам перезвонит корреспондент «Кур'ера» и уточнит детали, и к тому, что к вам приедет наш фотограф, чтобы отснять вашу работу в хорошем качестве.

Что вам даст участие

Рубрика «Я сделал это сам» задумывается как своего рода «сообщество мастеров». Там каждый человек сможет показать себя, своё мастерство и своё детище, которым восхищается пока что только он сам и его семья.

Поэтому, во-первых, о вашем таланте и возможностях узнают тысячи людей. Во-вторых, возможно, вы найдёте единомышленников в своей сфере творчества и мастерства, с которыми вам найдётся что обсудить. Ну и, в-третьих, участников рубрики «Я сделал это сам», которых путём голосования выберут наши читатели, ждут приятные сюрпризы. Но об этом немного позже.

Давайте делать газету вместе интересной и полезной! Ждём ваших писем!