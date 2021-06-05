В Индии заключённые отказались выходить из тюрем условно-досрочно, так как там кормят и есть врачи

В девяти тюрьмах штата Уттар-Прадеш больше 20 заключённых отказались воспользоваться условно-досрочным освобождением. Они считают, что за решёткой во время пандемии безопаснее. Там регулярно кормят и проводят медосмотры. На свободе таких привилегий у них не будет, пишет India Today.

«Поскольку заключённые представили свою позицию в письменной форме, мы должны её принять и уважать», — заявил Ананд Кумар, глава администрации тюрем.

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В начале месяца Верховный суд Индии распорядился разгрузить тюрьмы из-за вспышек ковида. По рекомендации на свободу по УДО вышли 2,2 тысячи человек, под залог — 9,2 тысячи.