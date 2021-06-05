Сколько жителей частного сектора Слуцка получили бесплатные контейнеры для мусора. И сколько ещё осталось

По состоянию на утро пятницы, 4 июня, в Слуцком ЖКХ раздали 792 комплекта контейнеров: чёрного цвета — для твёрдых коммунальных отходов, оранжевого — для сбора вторсырья.

Всего Слуцкое ЖКХ закупило 2095 комплектов. Получается, осталось ещё около 1300. Об этом «Кур'еру» сообщила Ольга Белая, начальник бюро по экологии и коммунальным отходам Слуцкого ЖКХ.

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Напомним, что контейнеры могут получить жители всех частных домов города:

Выдают ёмкости и заключают договоры по адресу: ул. Ленина, 333 (многие случчане называют «Зеленхоз»), c 8.00 до 13.00 и c 14.00 до 19.00 (с понедельника по пятницу).

При себе необходимо иметь паспорт собственника домовладения.

Телефоны для справок: (8044) 707 85 83, 6 16 22, 2 52 29.