Исследование: слоны способны всасывать пищу со скоростью 536 км/ч

В хоботе слона нет костей или суставов. Это чистые мышцы весом 100 килограммов, способные вырывать с корнем деревья и аккуратно отщипывать отдельные листики. Хобот слона в несколько раз чувствительнее носа собаки-ищейки, пишет The New York Times.

С его помощью слоны пьют, хранят и распыляют воду. А ещё — общаются. «Хобот похож на мускулистый мультитул», — говорит Джорджии Эндрю Шульц, сотрудник Технологического университета.

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Вместе с коллегами он выяснил, что у хобота есть ещё одна функция — всасывание для захвата пищи. Раньше считалось, что таким приёмом владеют только рыбы.

Исследователи добавили в жидкость семена чиа и отследили, как быстро животные их поглотили. На основе этих данных учёные вычислили, что слоны способны всасывать пищу со скоростью 536 км/ч или 149 м/с. Это в 30 раз быстрее человеческого чиха.

Чтобы всасывать воду или еду, слоны могут увеличить объём своего носа на 64%. Такой тактикой они пользуются для поглощения мелких фрагментов пищи, но не крошечных.

Например, отруби животные просто берут отростками хобота, напоминающими пальцы, и отправляют в рот. Вероятно, чтобы они не попали в дыхательные пути. Таким же образом слоны едят крупные кусочки.