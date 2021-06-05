Эхо недели: жалоба на проезд на Ивановского в Слуцке, программа с Протасевичем и истории от бывшего начальника милиции

На этой неделе случчане обсуждали ремонт в магазине «1000 мелочей», что изменится с 1 июня в Беларуси, а ещё выпускные вечера, которые пройдут 10 июня.



В городе и районе

В 2020/2021 учебном году из школ Слуцка и района выпускается 531 одиннадцатиклассник. Из них 40 человек претендуют на золотые медали и два — на серебряные. А выпускного бала в центре не будет.

Стало известно, когда откроют движение для транспорта по улице Ивановского.

Тех, кто заканчивает школу, ждут торжества — вручение аттестатов и выпускной бал. Второй год они проходят в условиях пандемии коронавируса. «Кур'ер» узнал у родителей, как проходит подготовка, где будет выпускной, какие меры предосторожности будут соблюдены и в какую сумму обошлись торжества.

у родителей, как проходит подготовка, где будет выпускной, какие меры предосторожности будут соблюдены и в какую сумму обошлись торжества. В марте этого года жителям 66 улиц частного сектора в Слуцке начали выдавать бесплатные контейнеры для сбора твёрдых бытовых отходов. С 24 мая такие контейнеры могут получить абоненты со всех улиц индивидуальной жилой застройки города. Что для этого нужно сделать, «Кур'еру» рассказали в Слуцком ЖХК.

В редакцию «Кур'ера» обратились жильцы дома № 15 по улице Ивановского, где сейчас идёт реконструкция. Они возмущены сквозным проездом к детскому саду, который сделают между их домом и № 17а. Случчане говорят, что их согласия не просили, и теперь местные собирают подписи против переделки придомовой территории, хотя работы уже идут. Почему именно в этом месте было решено сделать проезд, «Кур'ер» узнал в УКС Слуцкого района.

Минское областное кадетское училище благоустраивает свой стадион. Окончание строительства — 10 августа 2021 года. Там будет полоса препятствий, футбол, баскетбол, волейбол и хоккей.

свой стадион. Окончание строительства — 10 августа 2021 года. Там будет полоса препятствий, футбол, баскетбол, волейбол и хоккей. В редакцию написала случчанка и попросила узнать, правда ли, что в Слуцком районе гибнут куры и свиньи. Она рассказала, что ходят слухи про мор на птицефабрике рядом с деревней Селище. «Кур'ер» узнал, правда ли это, а также что сделали с трупом животного, которого нашли очевидцы в реке в 11-м городке.

В пятницу, 4 июня, в 9.40 произошло аварийное отключение линии 10 кВт. Захватило центр города, улицы Ленина и Копыльская. Без света остались в том числе универмаг «Слуцк», детский сад, центр занятости, Белагропромбанк, здание роддома, заведения общепита.

аварийное отключение линии 10 кВт. Захватило центр города, улицы Ленина и Копыльская. Без света остались в том числе универмаг «Слуцк», детский сад, центр занятости, Белагропромбанк, здание роддома, заведения общепита. Огромный парк, памятник паровозу и уют… Поездка одного дня из Слуцка в Осиповичи. Посмотрите фото.

Коронавирус

Случчанка рассказала на личном опыте, как в деревне прошла вакцинация от коронавируса.

Происшествия

На одном из рудников «Беларуськалия» погиб 54-летний машинист горно-выемочных работ. Это произошло в воскресенье утром, 30 мая.

Политика

Степан Латыпов , задержанный в разгар протестов в Беларуси, попытался покончить с собой в зале суда.

, задержанный в разгар протестов в Беларуси, в зале суда. Минчанка сдавала квартиру помощнику прокурора, а потом попросила съехать. Теперь её будут судить .

. Роман Протасевич, задержанный после посадки рейса Ryanair в Минске, сейчас находится в СИЗО КГБ. Тем не менее, его привезли в телестудию телеканала ОНТ, где он принял участие в программе «Марков. Ничего личного».

Почитать и посмотреть

Евгению Перепёлкину 29 лет, из них 4,5 года он передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на это, молодой человек не унывает и живёт так, как ему нравится — встречается с друзьями, рыбачит, делает татуировки, гуляет с собакой. Говорит, что готов помогать таким людям, как он. Евгений вместе с супругой Юлией рассказали «Кур'еру», как он потерял способность ходить и как приспособился к новой жизни. Полковник милиции Константин Кабанцев возглавлял Слуцкий ГРОВД с 1980 по 1989 год. Тогда, по его словам, в служебных кабинетах курили, а в милицию можно было зайти беспрепятственно. 4 июня Константину Михайловичу исполнилось 80 лет. Накануне юбилея «Кур'ер» съездил к полковнику домой, в деревню Павловка, и расспросил о тех временах. У случчанина Андрея Татура и его жены сыновья-близнецы. Им уже по пять лет. Один малыш родился здоровым, а на втором сказались последствия тяжёлых родов. Сейчас цель родителей — поставить сына на ноги. Андрей рассказал «Кур'еру», каково растить ребёнка с инвалидностью, через что они уже прошли и какие надежды дают им силы двигаться дальше. Светлана Правдинская поделилась опытом, как нашла сведения о солдате, неизвестно когда погибшем под Слуцком, и его родственников. Раиса Кулина и Александр Мурашко — бездомные, живущие в Слуцке. В этом году ровно 10 лет, как они скитаются после того, как в деревне Безверховичи сгорел дом, в котором они жили. И вот уже к этому моменту Александр остался без всех пальцев на ногах и оформляет инвалидность, здоровье Раисы тоже пошатнулось, она ходит с трудом. Они рассказали «Кур'еру», что всё ещё надеются обрести хоть какой-то уголок. Смотрите ещё и видео.