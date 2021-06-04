Почему я вместо велопрогулки убирала на мемориальном комплексе под Слуцком

31 мая заехала на велосипеде на мемориальный комплекс в аг. Заполье Слуцкого района. Увидела непорядок.

Засохшие цветы лежат на постаментах. Две берёзки подсечены для сбора сока. В одной до сего дня желоб металлический остался. Стоят банки с прокисшим соком. Шишки под ногами валяются.

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Вернулась домой. Взяла пакет для мусора, инструменты для уборки. Приехала и навела элементарный порядок.

Взывать к должностным лицам, по опыту знаю, — злость на себя вызывать. Говорить местным жителям о том, что это ваша обязанность — смотреть за чистотой на памятнике, где увековечены имена ваших предков, тоже себе дороже. Но смотреть, как подрублены берёзки, посаженные в память о погибших, как грязно около имён павших, не могу. Поэтому и убирала вместо велопрогулки.

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