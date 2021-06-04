Учащийся Слуцкого государственного колледжа победил на международном конкурсе профессионального мастерства

lV Международный конкурс профессионального мастерства среди обучающихся учреждений профессионального образования по компетенции «Мастер молочного производства» проходит в городе Барнаул (Алтайский край) с 31 мая по 6 июня, пишет главное управление по образованию Миноблисполкома.

В мероприятии участвуют 6 команд из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Реклама

Конкурсанты прошли тестирование по учебным дисциплинам профессионального компонента и решению производственных ситуаций, провели лабораторные исследования сырья, изготавливали мягкий сыр «Барнаульский», изучали его органолептические и физико-химические показатели, а также показатели безопасности готового продукта.

По результатам теоретического и практического этапов конкурса победителем стал Дмитрий Ивановский, учащийся Слуцкого государственного колледжа.