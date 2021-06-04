У случчанина Андрея Татура и его жены сыновья-близнецы. Им уже по пять лет. Один малыш родился здоровым, а на втором сказались последствия тяжёлых родов. Сейчас цель родителей — поставить сына на ноги.

Андрей рассказал «Кур'еру», каково растить ребёнка с инвалидностью, через что они уже прошли и какие надежды дают им силы двигаться дальше.

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Осложнения после родов

После смерти первой жены, от брака с которой у Андрея два взрослых сына, мужчина женился во второй раз. В 2015 году у супругов родилась двойня — тоже мальчишки, Влад и Дима.

«Роды были тяжёлые, — рассказывает Андрей. — Из-за этого у одного из сыновей проявились осложнения. Позже в минском центре „Мать и дитя“ Диме поставили диагноз „ДЦП, спастический тетрапарез 4 степени тяжести с задержкой психомоторного развития“. Сын не сидит без поддержки, только лежит. Может сидеть в коляске, держать что-то в ручках. Есть проблемы с речью: говорит лишь несколько слов. Но всё понимает. Он очень умненький у нас. И мультики любит смотреть».

Жизнь на расстоянии

Растить ребёнка с инвалидностью нелегко в принципе, а у Татуров ситуация сложилась так, что им приходится жить в разных городах. Андрей и его жена — военные. Она служит в Бобруйске, а он ездит из Слуцка в воинскую часть в Щитковичах. Пробовали перевестись в Слуцк или Минск, чтобы быть вместе, но не получилось. Супруги ездят друг к другу каждые выходные и ждут выхода на пенсию. Обоим осталось служить по году. Андрей уйдёт на пенсию с выслугой 29 лет, а его супруга — 20 лет. После этого Татуры хотят переехать в Минск — ради Димы.

Почти пять лет оба мальчика жили с мамой. Но в прошлом году папа забрал Диму в Слуцк, потому что жене стало совсем трудно с двумя детьми. Теперь братья скучают друг по другу. До трёх лет они были неразлучны, даже на реабилитации Димы брали Влада, чтобы не лишать их особого «близнецового» общения.

Как жили папа и Дима

В январе Диме сделали операцию. У мальчика была дисплазия тазобедренных суставов. Профессор Соколовский в одну ножку Димы вставил сустав, а во второй — подрезал кость на 2 см, чтобы выровнять ноги. Два месяца малыш провёл в гипсах, а папа — на больничном. По признанию Андрея, было тяжело. «Дима не может сказать, что у него болит. Он лежал и плакал, почти не спал», — вспоминает Татур. После снятия гипса с Димой занимались в Слуцком центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Перед работой папа отвозил его туда, а после работы забирал. Андрей говорит, что центр в Слуцке — хороший, лучше, чем в Борисове. Там у Димы — ЛФК, массаж, занятия с логопедом.

Что нужно Диме и чем помогает государство

Диме всю жизнь нужны реабилитации. «Мы, можно сказать, живём в больницах, — говорит Андрей. — То жена, то я ездим с сыном в медцентры — „Тонус“ в Бресте, „Живица“ в Гомеле. Сейчас жена с Димой в реабилитационном центре в Минске».

Это приносит, по словам Андрея, неплохие результаты, потому что сам Дима — молодец, он старается. Например, после применения артикуляционного аппарата Дима начал говорить. Он произносил «бабушка», «мама», «папа», «дядя» и другие слова. Правда, потом он переболел с температурой и его немножко «откинуло» назад.

Государство помогает не только реабилитациями, но и памперсами, оборудованием.

Прогнозы и желания

«Ни один врач не может сказать, что будет дальше, — говорит Андрей. — Мы видим, что продвижение есть. Наши стремления — чтобы сын начал ходить».

Супруги мечтают свозить сына на реабилитацию в Китай. Говорят, что таких детей там поднимают на ноги. Для поездки нужны 3000 долларов.

«Но пока для нас это накладно», — говорит Андрей.

СПРАВКА. Если вы хотите помочь семье Татур, контакты папы есть в редакции. Звоните: (8044) 539 90 56 (Олеся).