Сказал, что уважает Лукашенко, признал вину и расплакался. Коротко об интервью Романа Протасевича в программе «Марков. Ничего личного»

Роман Протасевич, задержанный после посадки рейса Ryanair в Минске, сейчас находится в СИЗО КГБ. Тем не менее, его привезли в телестудию телеканала ОНТ, где он принял участие в программе «Марков. Ничего личного», пишет «Комсомольская правда».

Программу показали в четверг, 3 июня. Роман утверждает, что участвовал в съёмках добровольно.

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— Я не удивлюсь, если многие назовут меня якобы предателем. Но я здесь, потому что хочу исправить свои ошибки, — заявил блогер.

Он сказал, что признал свою вину по уголовной статье 342 и «осознал, что призывы, которые опубликовал, стали следствием того, что на улице начались беспорядки».

Протасевич назвал фамилии участников «координационного чата протестов», рассказал, что думает о Павле Латушко, Светлане Тихановской и других оппозиционных лидерах, а также об отношении к Александру Лукашенко.

В частности, Роман заявил, что много критиковал Александра Григорьевича, но когда стал больше втягиваться в политическую тематику, стал понимать, что он поступал правильно, и, безусловно, его уважает.

Также Протасевич утверждает, что в заговоре и планировавшемся покушении на Лукашенко он должен был быть связующим звеном между заговорщиками и штабами оппозиционных политиков. По его словам, до сих пор в Беларуси есть несколько террористических групп, часть схронов ещё не обнаружены.

Блогер заверил, что полностью сотрудничает со следствием, «предоставляет множество уникальных фактов»:

— Больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то грязные игры и разборки, просто хочу надеяться, что смогу справиться и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то… — заявил Протасевич, после чего закрыл своё лицо руками и расплакался.

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