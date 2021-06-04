Сказал, что уважает Лукашенко, признал вину и расплакался. Коротко об интервью Романа Протасевича в программе «Марков. Ничего личного»

Роман Протасевич, задержанный после посадки рейса Ryanair в Минске, сейчас находится в СИЗО КГБ. Тем не менее, его привезли в телестудию телеканала ОНТ, где он принял участие в программе «Марков. Ничего личного», пишет «Комсомольская правда».
Программу показали в четверг, 3 июня. Роман утверждает, что участвовал в съёмках добровольно.
— Я не удивлюсь, если многие назовут меня якобы предателем. Но я здесь, потому что хочу исправить свои ошибки, — заявил блогер.
Он сказал, что признал свою вину по уголовной статье 342 и «осознал, что призывы, которые опубликовал, стали следствием того, что на улице начались беспорядки».
Протасевич назвал фамилии участников «координационного чата протестов», рассказал, что думает о Павле Латушко, Светлане Тихановской и других оппозиционных лидерах, а также об отношении к Александру Лукашенко.
В частности, Роман заявил, что много критиковал Александра Григорьевича, но когда стал больше втягиваться в политическую тематику, стал понимать, что он поступал правильно, и, безусловно, его уважает.
Также Протасевич утверждает, что в заговоре и планировавшемся покушении на Лукашенко он должен был быть связующим звеном между заговорщиками и штабами оппозиционных политиков. По его словам, до сих пор в Беларуси есть несколько террористических групп, часть схронов ещё не обнаружены.
Блогер заверил, что полностью сотрудничает со следствием, «предоставляет множество уникальных фактов»:
— Больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то грязные игры и разборки, просто хочу надеяться, что смогу справиться и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то… — заявил Протасевич, после чего закрыл своё лицо руками и расплакался.
Ранее:
- В Минске экстренно посадили самолёт, на котором был Роман Протасевич
- ОНТ показало кадры с допроса Романа Протасевича. Коротко о том, что он рассказал