Цены на черешню держатся в диапазоне от 13,5 до 17 рублей. Дороже стали гранаты, свежие морковь и свёкла. Стоимость огурцов варьирует от 1,8 до 2 рублей. 1 кг клубники стоит в основном везде одинаково — 15 рублей. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 4 июня.
Овощи
- Свёкла — 3 рубля (1 кг)
- Морковь — 3−3,8 рубля (1 кг)
- Картофель — 1 рубль (1 кг)
- Картофель молодой — 3,5−4 рубля (1 кг)
- Лук — 1,5 рубля (1 кг)
- Кабачок — 4 рубля (1 кг)
- Капуста белокочанная свежая — 2 рубля (1 кг)
- Помидоры — 4−6 рублей (1 кг)
- Огурцы — 1,8−2 рубля (1 кг)
- Перец свежий — 8 рублей (1 кг)
- Чеснок свежий — 0,5 рубля (головка)
- Фасоль — 1 рубль (стакан 200 граммов)
- Бобы, ведёрко — 2 рубля (0,5 литра)
- Редис — 1,5 рубля (пучок)
- Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр).
Зелень
- Лук свежий — 0,5 рубля (пучок)
- Укроп свежий — 1 рубль (пучок)
- Черемша — 1 рубль (пучок).
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 4−6 рублей (1 кг)
- Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Козья ива — 40 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей
- Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей (выше колена), 12 рублей (по колено)
- Можжевельник куст — 8 рублей
- Голубика — 10 рублей (1 куст)
- Капуста — 1,5−2 рубля (15 штук)
- Клубника — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
- Перец — 0,5 рубля (1 штука)
- Помидоры — от 3,5 рубля (11 штук)
- Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)
- Лаванда — 5 рублей (1 куст)
- Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
- Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
- Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
- Георгин — 3 рубля (корень)
- Нарцисс — 1,5 рубля (корень)
- Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5−1 рубля
- Каллы зелёные — 3 рубля
- Петунии — 10−12 рублей (горшок)
- Петуния — 1,5 рубля (1 штука)
- Бегония — 2 рубля (1 штука)
- Ландыши — 2,5 рубля (1 куст)
- Тюльпаны — 2,5 рубля (1 куст)
- Хоста — 2,5 рубля (1 куст)
- Гацания — 3 рубля (1 куст).
Фрукты, ягоды
- Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)
- Гранат — 15 рублей (1 кг)
- Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)
- Груша — 7 рублей (1 кг)
- Виноград — 9 рублей (1 кг)
- Клубника — 15 рублей (1 кг)
- Изюм — 6 рублей (1 кг)
- Киви — 5,5 рубля (1 кг)
- Апельсины — 4 рубля (1 кг)
- Нектарин — 10 рублей (1 кг)
- Лимон — 4−7 рублей (1 кг)
- Бананы — 4 рубля (1 кг)
- Орех грецкий — 8 рублей (1 кг)
- Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)
- Черешня — 13,5−17 рублей (1 кг)
- Слива — 15 рублей (1 кг).
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Яйцо домашнее — 3 рубля (10 штук).
Маринады, соленья
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
- Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).
Приспособления для поддержки, защиты культур
- Теплицы (парники) — 25 рублей (3 метра), 30 рублей (6 метров), 32 рубля (7 метров), 35 рублей (8 метров)
- Теплица (парник) высокая — 55 рублей (3 метра)
- Дуги — от 16 до 25 рублей
- Спанбонд — от 3 рублей (3 метра).