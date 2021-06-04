Цены на черешню держатся в диапазоне от 13,5 до 17 рублей. Дороже стали гранаты, свежие морковь и свёкла. Стоимость огурцов варьирует от 1,8 до 2 рублей. 1 кг клубники стоит в основном везде одинаково — 15 рублей. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 4 июня.

Овощи

  • Свёкла — 3 рубля (1 кг)
  • Морковь — 3−3,8 рубля (1 кг)
  • Картофель — 1 рубль (1 кг)
  • Картофель молодой — 3,5−4 рубля (1 кг)
  • Лук — 1,5 рубля (1 кг)
  • Кабачок — 4 рубля (1 кг)
  • Капуста белокочанная свежая — 2 рубля (1 кг)
  • Помидоры — 4−6 рублей (1 кг)
  • Огурцы — 1,8−2 рубля (1 кг)
  • Перец свежий — 8 рублей (1 кг)
  • Чеснок свежий — 0,5 рубля (головка)
  • Фасоль — 1 рубль (стакан 200 граммов)
  • Бобы, ведёрко — 2 рубля (0,5 литра)
  • Редис — 1,5 рубля (пучок)
  • Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр).

Зелень

  • Лук свежий — 0,5 рубля (пучок)
  • Укроп свежий — 1 рубль (пучок)
  • Черемша — 1 рубль (пучок).

Рассада, саженцы

  • Лук-севок — 4−6 рублей (1 кг)
  • Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
  • Яблоня — 12 рублей
  • Персик — 20 рублей
  • Груша, вишня, черешня — 15 рублей
  • Козья ива — 40 рублей
  • Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей
  • Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей (выше колена), 12 рублей (по колено)
  • Можжевельник куст — 8 рублей
  • Голубика — 10 рублей (1 куст)
  • Капуста — 1,5−2 рубля (15 штук)
  • Клубника — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
  • Перец — 0,5 рубля (1 штука)
  • Помидоры — от 3,5 рубля (11 штук)
  • Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)
  • Лаванда — 5 рублей (1 куст)
  • Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
  • Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
  • Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
  • Георгин — 3 рубля (корень)
  • Нарцисс — 1,5 рубля (корень)
  • Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5−1 рубля
  • Каллы зелёные — 3 рубля
  • Петунии — 10−12 рублей (горшок)
  • Петуния — 1,5 рубля (1 штука)
  • Бегония — 2 рубля (1 штука)
  • Ландыши — 2,5 рубля (1 куст)
  • Тюльпаны — 2,5 рубля (1 куст)
  • Хоста — 2,5 рубля (1 куст)
  • Гацания — 3 рубля (1 куст).

Фрукты, ягоды

  • Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)
  • Гранат — 15 рублей (1 кг)
  • Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)
  • Груша — 7 рублей (1 кг)
  • Виноград — 9 рублей (1 кг)
  • Клубника — 15 рублей (1 кг)
  • Изюм — 6 рублей (1 кг)
  • Киви — 5,5 рубля (1 кг)
  • Апельсины — 4 рубля (1 кг)
  • Нектарин — 10 рублей (1 кг)
  • Лимон — 4−7 рублей (1 кг)
  • Бананы — 4 рубля (1 кг)
  • Орех грецкий — 8 рублей (1 кг)
  • Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)
  • Черешня — 13,5−17 рублей (1 кг)
  • Слива — 15 рублей (1 кг).

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
  • Яйцо домашнее — 3 рубля (10 штук).

Маринады, соленья

  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
  • Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
  • Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

Приспособления для поддержки, защиты культур

  • Теплицы (парники) — 25 рублей (3 метра), 30 рублей (6 метров), 32 рубля (7 метров), 35 рублей (8 метров)
  • Теплица (парник) высокая — 55 рублей (3 метра)
  • Дуги — от 16 до 25 рублей
  • Спанбонд — от 3 рублей (3 метра).