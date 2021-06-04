На Национальном правовом интернет-портале опубликован новый документ. Это постановление Совета Министров № 302 от 2 июня с перечнем общественных работ.

Общественные работы — новый вид административного взыскания, предусмотренный обновлённым КоАП.

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Общественные работы не могут применяться:

к лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста,

к лицам в возрасте от 14 до 18 лет,

к беременным,

к декретницам,

к инвалидам I и II группы,

к иностранным гражданам,

к лицам без гражданства, не проживающим постоянно в Беларуси.

В перечень включены:

благоустройство, озеленение и очистка территорий;

восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон, уход за местами захоронений;

восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка);

посадка и прополка саженцев;

санитарная очистка леса;

уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;

санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;

сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;

ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска (побелка) бордюров;

изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт;

погрузочно-разгрузочные работы;

земляные работы;

вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;

проведение мелиоративных (ирригационных) работ;

возделывание и уборка овощей, плодов, технических культур;

заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;

работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;

cоциальные услуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и другое);

иные виды работ в случаях, связанных с актуальными потребностями региона, а также определяемые особенностями психофизического состояния привлечённого к административной ответственности лица.

Работы, внесённые в перечень, не должны относиться к работам с повышенной опасностью, требующим прохождения предварительного обучения или профессиональной подготовки, а также к тяжёлым работам и работам с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин.

Взыскание может налагаться судом на срок от 8 до 60 часов с согласия физлица. Выполняется не более 4 часов в день в свободное время от основной работы, службы или учёбы.