На Национальном правовом интернет-портале опубликован новый документ. Это постановление Совета Министров № 302 от 2 июня с перечнем общественных работ.
Общественные работы — новый вид административного взыскания, предусмотренный обновлённым КоАП.
Общественные работы не могут применяться:
- к лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста,
- к лицам в возрасте от 14 до 18 лет,
- к беременным,
- к декретницам,
- к инвалидам I и II группы,
- к иностранным гражданам,
- к лицам без гражданства, не проживающим постоянно в Беларуси.
В перечень включены:
- благоустройство, озеленение и очистка территорий;
- восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон, уход за местами захоронений;
- восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка);
- посадка и прополка саженцев;
- санитарная очистка леса;
- уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;
- санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
- сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;
- ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска (побелка) бордюров;
- изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- земляные работы;
- вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- проведение мелиоративных (ирригационных) работ;
- возделывание и уборка овощей, плодов, технических культур;
- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;
- cоциальные услуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и другое);
- иные виды работ в случаях, связанных с актуальными потребностями региона, а также определяемые особенностями психофизического состояния привлечённого к административной ответственности лица.
Работы, внесённые в перечень, не должны относиться к работам с повышенной опасностью, требующим прохождения предварительного обучения или профессиональной подготовки, а также к тяжёлым работам и работам с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин.
Взыскание может налагаться судом на срок от 8 до 60 часов с согласия физлица. Выполняется не более 4 часов в день в свободное время от основной работы, службы или учёбы.