На Национальном правовом интернет-портале опубликован новый документ. Это постановление Совета Министров № 302 от 2 июня с перечнем общественных работ.

Общественные работы — новый вид административного взыскания, предусмотренный обновлённым КоАП.

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Общественные работы не могут применяться:

  • к лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста,
  • к лицам в возрасте от 14 до 18 лет,
  • к беременным,
  • к декретницам,
  • к инвалидам I и II группы,
  • к иностранным гражданам,
  • к лицам без гражданства, не проживающим постоянно в Беларуси.

В перечень включены:

  • благоустройство, озеленение и очистка территорий;
  • восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон, уход за местами захоронений;
  • восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка);
  • посадка и прополка саженцев;
  • санитарная очистка леса;
  • уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, организаций;
  • санитарная очистка придомовых территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
  • сбор вторсырья, сортировка и утилизация бытовых отходов;
  • ремонт пешеходных дорожек и дорожных покрытий, покраска (побелка) бордюров;
  • изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт;
  • погрузочно-разгрузочные работы;
  • земляные работы;
  • вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
  • проведение мелиоративных (ирригационных) работ;
  • возделывание и уборка овощей, плодов, технических культур;
  • заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
  • работы в тепличных и садово-огородных хозяйствах;
  • cоциальные услуги для населения (помощь в обработке огородов, уборке урожая, заготовке дров и другое);
  • иные виды работ в случаях, связанных с актуальными потребностями региона, а также определяемые особенностями психофизического состояния привлечённого к административной ответственности лица.

Работы, внесённые в перечень, не должны относиться к работам с повышенной опасностью, требующим прохождения предварительного обучения или профессиональной подготовки, а также к тяжёлым работам и работам с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин.

Взыскание может налагаться судом на срок от 8 до 60 часов с согласия физлица. Выполняется не более 4 часов в день в свободное время от основной работы, службы или учёбы.