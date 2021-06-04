Вакцина от коронавируса: сколько случчан уже привились и есть ли осложнения

Жители Слуцка и района продолжают прививаться против коронавируса. О том, как проходит вакцинация населения, рассказал Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, пишет «Слуцкi край».

Сколько случчан уже сделали прививку и какую вакцину предпочитают

Пока привилось около 5% населения района. В абсолютном выражении это чуть больше 5 000 человек.

Некоторые граждане приходят и целенаправленно просят ввести вакцину именно китайского производства. Некоторые интересуются наличием отечественной. К слову, у нас есть письмо посольства Китайской Народной Республики о том, чтобы их граждан прививали именно «Верацелом». Выпуск белорусской вакцины полного цикла ожидается в конце августа — начале сентября. Это будет инвертированная вакцина.

Выявлены ли случаи сильных поствакцинальных осложнений

У некоторых привитых (по статистике, от 3 до 7% от общего числа) наблюдалась нормальная реакция организма на вакцину: повышение температуры, гриппоподобные симптомы, головные боли, боль в месте введения вакцины. Но данные симптомы пропадают в течение двух дней.

Как провакцинироваться в сельском населённом пункте

Чтобы провакцинироваться в сельском населённом пункте, нужно оформить заявку на ФАПе по месту жительства, также можно позвонить на «горячую линию» либо записаться онлайн на сайте Слуцкой ЦРБ.

О том, где можно привиться, мы писали ранее.

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