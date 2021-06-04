Обновили фасад, поменяют сантехнику, закупят кардиографы… В Копыле во всю идёт реконструкция объектов здравоохранения

В Копыле проходит реконструкция объектов здравоохранения. Сейчас ведутся работы по обновлению фасада главного корпуса центральной райбольницы. Сергей Потейкович, главврач Копыльской ЦРБ, ввёл в курс проводимых работ, пишет «Слава Працы».

— На данный момент уже обновили фасад стоматологического и детского отделений поликлиники, — комментирует Сергей Потейкович. — Планируем декорировать тёмную часть фасада, чтобы ярче смотрелась. В том же здании провели ремонт стерилизационного отделения. На данный момент ведутся текущие работы по обновлению фасада главного корпуса больницы. Параллельно идёт замена оконных блоков. Планируется ремонт терапевтического, педиатрического, инфекционного и хирургического отделений. Поменяем сантехнику в санузлах, обновим палаты и коридоры. В общем будет сделано всё для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно. Кстати, мы постарались всё спланировать и организовать таким образом, чтобы пациенты не ощутили неудобства. Территории возле больницы также благоустроят: поменяют скамейки, мусорницы, кое-где асфальтное покрытие и тротуарную плитку. Отремонтируют пищеблок, а также частично — фасад лечебного корпуса.

По словам Сергея Потейковича, в планах закупить новые кардиографы и кардиомониторы, оцифровать рентгеновское оборудование.

Реклама

— Что касается обновления сферы оказания медицинских услуг, то скажу, что недавно принятый на работу врач-травматолог-ортопед уже внедряет новые методики и технологии по коррекции осанки. Спектр проводимых анализов в нашей больнице соответствует уровню областных и межрайонных клиник. Достичь этого нам «помогла» борьба с Covid-19. Именно тогда пришлось учиться работать с новыми реактивами, необходимыми в диагностике названного заболевания, и проводить контроль за состоянием здоровья пациентов, — говорит Сергей Потейкович.