«Залез на крышу машины, сказал: “Я Кабанцев, я разберусь”». 10 историй от бывшего начальника Слуцкой милиции полковника Кабанцева

Полковник милиции Константин Кабанцев возглавлял Слуцкий ГРОВД с 1980 по 1989 год. Тогда, по его словам, в служебных кабинетах курили, а в милицию можно было зайти беспрепятственно.

4 июня Константину Михайловичу исполняется 80 лет. Накануне юбилея «Кур'ер» съездил к полковнику домой, в деревню Павловка, и расспросил о тех временах.

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Как пришёл в милицию

«В то время (в конце 50-х. — Прим. ред.) паспортов не давали сельским жителям. Я ушёл в армию служить без паспорта, — рассказал Константин Кабанцев. — Год отслужил при Ленинградском Краснознамённом военно-патриотическом училище. Мне присвоили звание ефрейтора и отправили в Минск в 24-ю походно-топографическую часть. Секретную. Мы печатали военные карты.

Наблюдал за нами майор из КГБ. Когда дембель пришёл, он спросил: «Что делать будешь?». Я ответил: «Поеду назад в Питер. Разобью стекло в киоске, сяду на год. Дадут справку, что я освобождён. И выдадут паспорт».

Майор сказал: «Не надо. Давай в школу Комитета госбезопасности». Собрали документы быстренько, а там приём закончился. А так домой ехать не хотелось, быкам хвосты крутить!

Подсказал мне этот майор идти в школу милиции. А я не знал, что есть городское управление милиции в Минске, только областное. Я думаю: пойду-ка я в областное, это ближе. Я в 100 метрах от него в армии служил. Зашёл туда. Говорю: «Вот хочу в школу милиции». Они — за меня, в отдел кадров. Написал заявление на имя Шкундича Василия Миновича. Прекраснейшей души человек. Отучился. И вместо областного центра меня отправили в Копыль. И пошло-поехало.

Потом женился в Копыле. У жены — высшее образование, преподаватель английского языка. Она из Новогрудка. Сын у меня копыльский, дочка — любанская.

Про перевоспитание пьяниц в Несвиже

Когда я работал начальником РОВД в Несвиже, познакомился с главврачом, который строил больницу в деревне Кривошин в Брестской области. И он как-то мне сказал: «Слушай, давай мне всех пьянюг, и они у меня там будут работать». И вот я всех этих злостных пьяниц убирал с улиц и туда, в Кривошин, «отправлял партиями», полечить. На месяц. И снизилась уличная преступность сразу заметно: хулиганства, мелкие кражи, пьяные драки.

Про пьяного дежурного

В Слуцком ГРОВД я был первый полковник милиции. И единственный, который носил папаху. Так положено в то время было.

До меня в начальники Слуцкой милиции «сватали» семь человек. Никто не согласился, все боялись. Отдел был запущенный. Дисциплины никакой.

Я приехал в первый день в милицию — дежурный сидит пьяный! Они думали, что я буду только в воскресенье вечером, а я в субботу приехал.

Я сразу телеграмму дал генералу — начальнику УВД. Пришёл ответ: «Уволить». Я тогда семь человек уволил. Одного капитана арестовал за кражу, он в камере сидел у меня. Украл с консервного завода закаточные крышки. В то время дефицит был.

Они прижали уши. Думали, что это так… начальник пришёл, смеётся, улыбается, шутит. А оказывается, у него зубы есть. Дисциплина наладилась. Утром задание, вечером отчёт. И показатели поднялись.

Про Чернобыль и смелых сержантов

После 1 мая 1986 года пришла телеграмма, что семь милиционеров надо отправить в Чернобыль. Никто не знал, что такое радиация. И вообще понятия не имели, что там случилось.

Я пришёл на «пятиминутку» к сержантам. Говорю: «Мне надо семь милиционеров, смелых и желательно женатых». Ходили разговоры, что после этой радиации детей не будет. Сразу почти все руки подняли: «Я готов, я готов». Там двойной оклад полагался. И двойные командировочные.

Был такой милиционер Алексей Николаевич Сименченко. Пожилой уже. Когда суд горел в Слуцке в 1967 году, он вывозил подсудимого Гапановича. И вот, он поехал в Чернобыль и ещё шесть человек. Потом они вернулись и начали рассказывать, что к чему. Говорили, что им давали вино какое-то красное, которое якобы помогает от радиации. Сименченко его не пил, но собирал бутылки и сдавал в магазины мешками.

Позже начал организовываться сводный отряд Минской области, и старшим поехал Дичковский, мой заместитель по службе. Потом говорил мне: «Почему ты ко мне не приехал проверить, как я работаю? Я бы тебе командировку отметил, и ты был бы участником ликвидации». Я ответил: «Не надо мне такое участие».

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Про взрыв гранаты в толпе

Это было после Чернобыля, в 1987 году. Призвали в армию «партизан», как мы их тогда называли. То есть они уже отслужили в армии, были демобилизованы, а потом их призвали на переподготовку. Они там бросали гранаты. А чтобы отчитаться, нужно было сдавать чеку. Они чеку вытащат и вместо неё вставляют гвоздик. Чеку отдают командиру. Мол, граната задействована. А на самом деле она в кармане лежит.

Двоих слуцких «партизан» отпустили на субботу и воскресенье. Около 58-го магазина они поспорили с парнями, и их побили. Эти «партизаны» пошли и собрали людей. И взяли гранату. Опять драка. Часть дерущихся разбежалась.

А тут из кинотеатра «Центральный» как раз люди выходят. Хулиганы с гранатой шли по противоположной стороне улицы. И им показалось, что в толпе возле кинотеатра — один из тех, которые на них нападали. Они и бросили гранату.

Там шёл молоденький лейтенант с невестой. И как-то машинально гранату оттолкнул ногой. Она закатилась между асфальтом и бордюром и взорвалась. Это была граната РГ наступательного боя. Когда она взрывается, осколки разлетаются в радиусе 25 метров и ранят людей.

Тяжело пострадали этот лейтенант и его невеста. У остальных были мелкие ранения. Всего ранено было 17 человек. Детей там не было, это был вечерний сеанс.

Я в тот вечер дома был, дежурный позвонил. Я говорю: «Машину». Прислали. Поехал, посмотрел на место. Там никого почти не было. Кого «скорая» забрала, кто сам в больницу пошёл. Надо было всех установить личности. Суматохи было много. В Москву пришлось докладывать об этом.

Нашли преступников как? Женщина одна подсказала. Жила в том доме, где «Горячий хлеб». Она в тот вечер вышла подышать воздухом — и этот взрыв. И она увидела, что все бежали к месту взрыва, а двое — убегали от него. Она одного из них назвала, а про второго знала, где его мать работает.

Преступников задержали, они признались. Поскольку они были в то время военнообязанные, мы передали дело в военную прокуратуру. И судил их военный трибунал, а не народный суд. А военный трибунал, оказывается, гораздо мягче. Им немного и дали. Кажется, по «пятёрке».

Про преступность в Слуцке в 80-х

В основном преступления в Слуцке совершали на почве пьянства. В год было примерно четыре убийства. Из них три очевидные: либо муж жену «затолчёт», либо жена — мужа. А с одним приходится повозиться. Но страшных, злостных не было.

Была такая примета, что, если в Минске совершили серьёзное преступление, жди через два дня такое же в Слуцке. Убийство, например.

Слуцк был крупным городом. В области были только в четырёх районах начальниками полковники. Это Борисов, Минский район, Молодечно и Слуцк. Все остальные начальники — подполковники.

Мы держали город как могли. У нас была 89−90% раскрываемость. Мы ничего не прятали. Ни-че-го.

Как достраивался Слуцкий РОВД

Инициатива была моя, конечно. Что главное в работе начальника? Организация работы и контроль исполнения.

А в Слуцке кабинеты были плохие, теснота. В маленьком кабинете четыре сотрудника, что это такое? Разве можно даже с человеком поговорить? Было всего-навсего четыре телефона на весь отдел.

Достроить отдел помогли ПМК и руководство райисполкома. Появился тир, надстроили второй этаж, сделали ремонт. Расселил в новые кабинеты уголовный розыск, БХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. — Прим. ред.).

Следствие немножко расселил, чтобы в кабинете сидели два человека, не более. Тогда же начали строить здание РЭП ГАИ.

Свободнее стало. Дисциплина стала лучше. А если дисциплина есть — всё будет. И раскрытие преступлений, и всё.

Каким был Слуцкий РОВД в 80-х и какой сейчас

Это небо и земля. Во-первых, по оснащению техникой. Сейчас в дежурной части везде камеры, всё просматривается. А раньше был проходной двор. Кто хочет, тот и шёл. Вообще не было пропускной системы. Раньше мы курили в отделе. Теперь всех отучили курить.

Сейчас, я считаю, работать тяжелее. Больше ответственности, больше контроля.

Про пенсию

Я вышел на пенсию в 48 лет по болезни. Мне можно было ещё работать до 55-ти.



После поработал на «Калибре» немножко, с год. Там была пропускная система. Зайдёшь и не выйдешь до вечера. А я же всю жизнь отработал «вольным казаком»: куда захочу, туда и поехал. Не понравилось.

На ремзаводе поработал, потом в Шищицах зампредом колхоза. В ЛТП в Павловке.

Купил здесь дом. Поднял его, ремонт сделал. И переехал сюда. Я всю жизнь мечтал жить в деревне. Родился примерно в таком же месте.

Про хорошие воспоминания

Мы молодые были. Работали очень много. Ни выходных, ни проходных. Теперь суббота и воскресенье выходные. У нас было только воскресенье.

Были счастливые моменты. Раскроется преступление тяжёлое — вот и счастье. Сколько раз люди говорили «спасибо». И за то, что даже его словили, остановили. Не дали худшего совершить.

Помню, бунт один был небольшой около ремзавода. Я подъехал, залез на крышу машины, сказал: «Люди, я Кабанцев. Я разберусь». Они и разошлись. Поверили. Вот это и есть счастье. Заслужил доверие людей".

СПРАВКА. Константин Михайлович Кабанцев родился в 1941 году в деревне Захариха в Ивановской области (Россия). После школы поступил в Ленинградское Краснознамённое военно-топографическое училище, а потом служил в армии в Минске.

Сразу после армии в 1963 году поступил в Минскую специальную среднюю школу милиции МООП БССР. По окончании работал следователем в Копыле. С 1968 по 1971 год обучался на дневном отделении Минского факультета высшей школы МВД СССР. После чего был направлен на одну из руководящих должностей Любанского РОВД. С 1977 по 1980 год возглавлял РОВД в Несвиже, а с 1980 по 1989 год — в Слуцке.

Имеет медали «За безупречную службу» трёх степеней, медаль «Ветеран труда».

Закончил службу в милиции в звании полковника.