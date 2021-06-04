«Отпустите его к больной матери!» Что произошло вчера вечером в 12-м городке Слуцка

Вчера вечером сердце ёкнуло, когда под окнами услышала рацию. Выглянула и увидела, что сотрудники милиции разбирались с двумя мужчинами. Одни из них пошатывался.

Так поняла, что мужчину в возрасте подозревали в том, что он повредил автомобиль. Он всё отрицал и спрашивал, зачем ему это надо. Ещё говорил, что смотрит за 84-летней матерью, у которой был инфаркт, инсульт, а вечером сходил за продуктами. Рассказал сотрудникам милиции, что ездил на могилу отца, поэтому выпил.

Какая-то женщина крикнула из окна: «Отпустите его к больной матери!» Но его посадили в милицейскую машину и увезли.

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Владелец машины остался с другими сотрудниками. Скорее всего, записывали его показания. Вроде как даже была свидетельница. Разъехались все за полночь.

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