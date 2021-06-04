Кто и почему читает «Кур`ер»: Роман Березовский, минчанин, Слуцк
Что мне нравится в газете «Кур'ер», так это то, что информация непредвзятая и политически неангажированная. Помимо этого, редакция не навязывает своё мнение и «не промывает мозги» людям. А ещё на газету классно семечки лузгать, рыбу почистить и завернуть леща, чтобы засох лучше. Безотходное производство. Фото предоставлено героем