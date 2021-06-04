После решения многих авиакомпаний об отмене полётов в и из Беларуси, а также отказа некоторых стран (Украина, Великобритания, Швеция, Чехия, Финляндия, Франция, Польша, Литва, Словакия, Эстония) принимать рейсы «Белавиа» белорусы фактически оказались в ловушке в собственной стране.

На саммите ЕС было принято решение о запрете полётов «Белавиа» в страны ЕС, которое может вступить в силу в ближайшее время. Наземные границы всё ещё работают с ограничениями, введёнными в связи с пандемией COVID-19, и проехать через них могут далеко не все люди с белорусским гражданством.

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Итак, что остаётся белорусам в такой ситуации

1. В Европу самолётом

Но придётся заехать транзитом в один из аэропортов в странах, ещё не закрывших небо для «Белавиа» — например, в Москве, Стамбуле, Тбилиси или Белграде.

На данный момент эти страны не закрыли въезд для белорусских граждан и не запретили въезд «Белавиа», что означает возможность воспользоваться аэропортами для пересадки на рейсы в Европу. Но перед выбором страны для пересадки стоит проверять, не запрещён ли транзитный проезд и какие действуют требования в связи с пандемией COVID-19.

Более того, всё ещё остаётся возможность доехать до Москвы наземным транспортом. Пограничного контроля нет, но нужно иметь при себе результаты ПЦР-теста за 72 часа.

2. В Европу и Украину через наземные пункты пропуска

На автобусе (Ecolines и некоторые другие перевозчики осуществляют регулярные рейсы в города Европы и Украины) или машине.

К сожалению, для большей части людей Беларуси выезд из страны приостановлен, но есть исключения.

Выехать можно, если вы:

Дипломаты, водители фуры, члены экипажа;

Получили известие о тяжёлой болезни или смерти ваших родственников;

Едете за медицинской помощью и у вас есть документ от принимающего медицинского учреждения;

Командированные (при себе нужно иметь копию приказа или выписку из него и командировочное удостоверение. Если вы ИП, то оформить командировку на самих себя не получится);

Едете на постоянное место жительства, то есть у вас есть вид на жительство в другой стране (обратите внимание, что разрешение на временное проживание, которое обычно выдаётся максимум на 1 год, не подойдёт) (но не чаще одного раза в течение 6 месяцев);

Едете работать в другую страну (придётся показать на границе уже подписанный трудовой договор, разрешение на трудоустройство и разрешение на право въезда. Увы, но приглашения на работу в другой стране будет недостаточно) (не чаще одного раза в течение 6 месяцев);

Едете учиться в другую страну (при себе нужно иметь или договор на получение образования, или справку о получении образования, или справку-вызов от учреждения образования) (но не чаще одного раза в течение 6 месяцев).

Желательно, чтобы документы были переведены на русский или белорусский язык и нотариально заверены, иначе у белорусских пограничников могут возникнуть вопросы.

Кстати, при пересечении наземной границы на машине в Гродненской, Брестской и Гомельской областях придётся заплатить дополнительный сбор за выезд.

3. Вылететь чартерным рейсом

В Турцию, Египет, Черногорию, Албанию, Тунис, Грецию, Испанию. Пока нет информации об отмене чартерных рейсов из Беларуси, но некоторые эксперты уже поговаривают, что возможна отмена и этой возможности.

Пока неизвестно, каких масштабов могут достичь ограничения и как долго они продлятся. Но пока тенденция такая — каждый день всё больше стран отказываются принимать у себя самолёты «Белавиа», а иностранные перевозчики отказываются летать в/из Беларуси.

*Любые прогнозы крайне нестабильны, поэтому при решении выехать из Беларуси рекомендуем сверяться с последними новостями.

Ещё можно позвонить на «горячую линию» погранкомитета и узнать у них актуальную обстановку: телефон +37 517 3 652 612

Ранее: В ЕС официально запретили все полёты над Беларусью