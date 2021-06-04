Учащийся Слуцкого государственного колледжа представил свой проект на выставке интеллектуальных и творческих достижений одарённой молодёжи

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси, встретился с учащимися, студентами — победителями международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреатами и стипендиатами специальных фондов президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся, студентов и талантливой молодёжи, сообщает главное управление по образованию Миноблисполкома.

Мероприятие прошло 3 июня на базе Белорусской государственной академии музыки. В рамках встречи Национальный детский технопарк организовал выставку интеллектуальных и творческих достижений одарённой молодёжи. Минскую область представил проект «Программа управления захватом движений роботизированной трёхпозиционной рукой MRs «Motion capture control program for a robotic three-position arm MRs», разработанный Алексеем Бурлаковым, учащимся Слуцкого государственного колледжа.