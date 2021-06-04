«А второму человеку есть 12 лет?» Почему я обалдел, придя в кинотеатр в Слуцке

Собрался я в кино (фильм «Круэлла», возрастное ограничение — 12+), прихожу в кассу, купил два билета, и мне работник кинотеатра говорит: «А второму человеку есть 12 лет?»

Я обалдел! Ладно бы 21+ или 18+, ещё куда ни шло. Но 12! Тут даже и не докажешь, есть ли тебе 12, так как в этом возрасте и паспорта нет.

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Зато когда показывали в своё время «50 оттенков серого», в зале была половина «малолеток». А тут, видите ли, 12 лет есть/нет?

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