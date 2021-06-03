Сотрудникам «Белпочты» выдадут револьверы. Кого ещё обеспечат оружием

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление МВД «О нормах обеспечения оружием и боеприпасами к нему». Теперь работникам предприятий с особыми уставными задачами будут выдавать оружие.

По одному оружию с нарезным стволом и одному — с гладкоствольным получат главные лесничие, директора лесоохотничьих хозяйств, егеря и старшие егеря.

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Стрелкам БФСО «Динамо» выдадут 20 охотничьих винтовок с нарезным стволом, 10 гладкоствольных винтовок и 20 пистолетов ИЖ-71 и МР-71 калибра 9×17.

Белорусское общество охотников и рыболовов получит винтовки: республиканское объединение, а также областные и районные структуры получат по 10 единиц оружия.

Частное охранное предприятие «ГардСервис» претендует на револьверы. Их по одной единице получат начальник отдела управления и реагирования, инспектор, начальник отряда и его заместитель, командир отделения, стрелок, контролёр на КПП, проводник служебных собак, дежурный пульта управления, а также весь инструкторский состав. Некоторым сотрудникам выдадут вдобавок охотничьи ружья, сигнальные пистолеты, слезоточивый газ и шокеры.

По пистолету или револьверу получат инкассаторы — старший инкассатор, инкассатор, водитель, инкассатор или водитель, охраняющий кассира обменного пункта. Автомат, как и раньше, будут выдавать на одну инкассаторскую бригаду.

Почтовые операторы получат огнестрельное боевое оружие. Пистолет или револьвер смогут иметь при себе сотрудники «Белпочты» — начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи (они получат ещё и автомат), почтальоны, водители.