Слуцкий район добился звания самого спортивного. Как это стало возможно, рассказал местный велоактивист

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Слуцк добился звания самого спортивного района. Как это стало возможно рассказал местный велоактивист
Фото предоставлено Русланом Березовским

Звание «Самого спортивного района области» Слуцк завоевал по результатам межрайонного марафона «Километры без табака», который проходил с 15 по 27 мая. Его участниками стали все, кто хотел пройти пешком, пробежать или проехать на велосипеде любую дистанцию. Случчане выкладывали фото и маршрут в Instagram. Результаты всех участников суммировались. Район, который собрал больше километров, и стал победителем.

«О том, что я занял третье место в области среди мужчин, мне сообщили организаторы, награждение состоится только завтра, 4 июня, — рассказал «Кур'еру» Руслан Березовский, велоактивист, пропагандист веломаршрутов по городу и Слуцкому району. — В зачёт пошёл маршрут протяжённостью 207,6 километра, столько я с 15 по 27 мая.

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Но фактически я проехал за это время больше, просто посты не публиковал, времени не всегда хватало. К тому же была плохая погода, а в дождь не люблю кататься.

Вообще, я на велосипеде каждый день круглый год. На работу езжу туда и обратно — это восемь километров. Совершаю и длительные путешествия. Последние дальние поездки, больше 100 километров, были 1 и 9 мая. Вчера на Рудню ездил, тоже больше 50 километров проехал.

Я веду здоровый образ жизни, не курю, поэтому и участвовал в марафоне".

Все случчане, которые участвовали в марафоне, в общей сложности преодолели 7061 километр. Ближайший соперник — Молодечненский район — отстал на 412 километров. Дзержинский район, занявший 3-е место, в совокупности набрал 2963 километра.