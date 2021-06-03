Слуцкий район добился звания самого спортивного. Как это стало возможно, рассказал местный велоактивист

Звание «Самого спортивного района области» Слуцк завоевал по результатам межрайонного марафона «Километры без табака», который проходил с 15 по 27 мая. Его участниками стали все, кто хотел пройти пешком, пробежать или проехать на велосипеде любую дистанцию. Случчане выкладывали фото и маршрут в Instagram. Результаты всех участников суммировались. Район, который собрал больше километров, и стал победителем.

«О том, что я занял третье место в области среди мужчин, мне сообщили организаторы, награждение состоится только завтра, 4 июня, — рассказал «Кур'еру» Руслан Березовский, велоактивист, пропагандист веломаршрутов по городу и Слуцкому району. — В зачёт пошёл маршрут протяжённостью 207,6 километра, столько я с 15 по 27 мая.

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Но фактически я проехал за это время больше, просто посты не публиковал, времени не всегда хватало. К тому же была плохая погода, а в дождь не люблю кататься. Вообще, я на велосипеде каждый день круглый год. На работу езжу туда и обратно — это восемь километров. Совершаю и длительные путешествия. Последние дальние поездки, больше 100 километров, были 1 и 9 мая. Вчера на Рудню ездил, тоже больше 50 километров проехал. Я веду здоровый образ жизни, не курю, поэтому и участвовал в марафоне".

Все случчане, которые участвовали в марафоне, в общей сложности преодолели 7061 километр. Ближайший соперник — Молодечненский район — отстал на 412 километров. Дзержинский район, занявший 3-е место, в совокупности набрал 2963 километра.