ОНТ показало кадры с допроса Романа Протасевича. Коротко о том, что он рассказал

Телеканал ОНТ показал фильм о посадке рейса Ryanair в Минске с монологом Романа Протасевича, бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA. Коротко о том, что он говорил, написала «Медуза».

«Когда самолёт Ryanair начал садиться в Минске, я понял, что паниковать дальше бесполезно. На земле стояло много людей в „гражданке“ со светоотражающими жилетами — я подумал, с какой помпой меня встречают! Решил, что это журналисты, что я буду как известный персонаж под звук фотокамер спускаться по трапу, разве что не по красной дорожке. Ещё увидел спецназ с оружием. Ну, думаю, будет красиво».

«Я сказал Соне, что, как только самолёт сядет, надо сразу сообщить об этом хоть кому-нибудь. Уже на земле в автобусе (он был битком забит) я не стал к ней прорываться и разговаривать. Надеялся, что если меня задержат, то, может, для неё всё обойдётся».

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«Одна из первых вещей, о которой я подумал, что меня подставили. Единственный раз, когда я сообщил, куда и на каком самолёте буду лететь, был за 40 минут до вылета. Я написал об этом в рабочем чате, где есть человек, с которым у меня был достаточно напряжённый личный конфликт, особенно в последние дни. Не знаю, стала ли эта ситуация продолжением конфликта. Я нигде про рейс не говорил, а как только сказал, сразу оказался в Минске. У этого человека были связи с „киберпартизанами“, которые раньше занимались лжеминированиями».

«Сейчас в Беларуси бесполезно проводить акции протеста. Обсуждал это с коллегами: нет той уличной активности, как раньше, и она не нужна. Нужно ждать, когда накалится ситуация в экономике, чтобы люди выходили не за новые выборы, не против насилия силовиков, а, грубо говоря, за миской похлебки».

«В СИЗО макароны с мясом были, вполне съедобные. У нас столько еды в камере, что хлопцы воют, что мясо портится. Надо есть, а всё не влазит».

Напомним, что из-за экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, в котором находился Роман Протасевич, ЕС официально запретил все полёты над Беларусью.