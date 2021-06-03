Вопрос-ответ. Что вчера вечером случилось с водопроводом возле медколледжа в Слуцке

В среду вечером, 2 июня, случчане сообщали «Кур'еру» про прорыв водопровода около медицинского колледжа — на перекрёстке улицы Виленской и 2-го переулка Карла Либкнехта. Что там произошло на самом деле, мы узнали в Слуцком райисполкоме.

Как рассказал «Кур'еру» Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, никакой аварии не было. Проводился плановый ремонт водопровода — подготовка к отопительному сезону.

Николай Пенязь пояснил, что у Слуцкого ЖКХ и «Слуцкводоканала» есть графики, по которым по всему городу проверяют водопровод. Например, пережимают задвижки, сальники, смотрят, чтобы всё работало нормально.