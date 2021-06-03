Жители Слуцка обсуждают мор птицы на местном предприятии. Узнали, правда ли это, а ещё про труп свиньи в реке в 11-м городке

В редакцию написала случчанка и попросила узнать, правда ли, что в Слуцком районе гибнут куры и свиньи. Она рассказала, что ходят слухи про мор на птицефабрике рядом с деревней Селище. «Кур'ер» узнал, правда ли это, а также что сделали с трупом животного, которого нашли очевидцы в реке в 11-м городке.

«Никакого мора нет»

Как пояснила «Кур'еру» Жанна Алишевич, главный ветеринарный врач Слуцкого района, эпидемиологическая обстановка в нашем районе спокойная — никакого мора нет.

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«Что касается „Смолевичи Бройлер“ в Селище, мы ежемесячно проводим мониторинг — исследования на птичий грипп и на болезнь Ньюкасла. Положительных случаев и мора птиц на птичнике не было», — сказала ветврач.

По словам Жанны Алишевич, на позапрошлой и прошлой неделях ветслужба проводила бесплатную вакцинацию домашней птицы в буферной зоне от птичника — во всех населённых пунктах в радиусе 10 км от предприятия. Прививка нужна для профилактики заболевания Ньюкасла, которое разносят перелётные птицы, а также синантропные (дикая птица, у которой образ жизни связан с человеком и его жильём, например, голуби, чайки. — Прим. ред.).

«Все люди, у которых заболела птица, обращались к нам. У нас есть возможность осмотреть животное, провести бактериальное исследование, — сказала ветврач. — Кровь птиц отправляли на исследование в лабораторию Минска. Все результаты отрицательные. За консультацией по лечению и профилактике заболеваний обращайтесь к нам в ветстанцию (тел.: (801 795) 2 59 63. — Прим. ред.).

Мой совет — не поднимайте панику. Содержите птицу без выгула, чтобы не было контакта с перелётными птицами, проводите качественное кормление и дезинфекцию".

Про африканскую чуму свиней

Африканской чумы свиней в Слуцком районе тоже нет.

«Мы мониторили свинокомплекс с помощью ветнадзора области. В течение недели отбирали материал для исследования. У нас всё чисто. Свинокомплекс работает в штатном режиме. Процент падежа не превышает технологических норм. Всё стабильно», — пояснила Жанна Алишевич.

Про выловленный труп свиньи в 11-м городке

27 мая в редакцию «Кур'ера» жительница Слуцка прислала фотографии, как за Михайловской церковью «плавает» труп большого животного. Им оказалась свинья весом примерно 150 килограммов. Жанна Алишевич считает, что такой случай — бескультурье людей и что такое просто недопустимо. По постановлению Совмина № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных» любой падёж животного в личном подворье должен сопровождаться вскрытием с приглашением ветеринарной службы, чтобы специалисты могли поставить диагноз и выяснить причину гибели.

Выброс всех трупов, продуктов животноводства, отходов запрещён в лесные массивы, реки, сточные каналы.

«Это животное выловили с помощью службы МЧС, городской ветеринарной станции. Труп утилизировали на скотомогильнике», — рассказала главный ветврач.

Если ваше животное погибло (свинья, крупный рогатый скот или другое), чтобы обезопасить себя, обязательно сообщите в ветслужбу по телефону (801 795) 2 59 63.

СПРАВКА. Болезнь Ньюкасла, псевдочума птиц, или азиатская чума птиц — вирусное заболевание птиц — главным образом, куриных — характеризующееся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов.