Жители Слуцка обсуждают мор птицы на местном предприятии. Узнали, правда ли это, а ещё про труп свиньи в реке в 11-м городке

Ольга Паздерина
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В редакцию написала случчанка и попросила узнать, правда ли, что в Слуцком районе гибнут куры и свиньи. Она рассказала, что ходят слухи про мор на птицефабрике рядом с деревней Селище. «Кур'ер» узнал, правда ли это, а также что сделали с трупом животного, которого нашли очевидцы в реке в 11-м городке.

«Никакого мора нет»

Как пояснила «Кур'еру» Жанна Алишевич, главный ветеринарный врач Слуцкого района, эпидемиологическая обстановка в нашем районе спокойная — никакого мора нет.

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«Что касается „Смолевичи Бройлер“ в Селище, мы ежемесячно проводим мониторинг — исследования на птичий грипп и на болезнь Ньюкасла. Положительных случаев и мора птиц на птичнике не было», — сказала ветврач.

По словам Жанны Алишевич, на позапрошлой и прошлой неделях ветслужба проводила бесплатную вакцинацию домашней птицы в буферной зоне от птичника — во всех населённых пунктах в радиусе 10 км от предприятия. Прививка нужна для профилактики заболевания Ньюкасла, которое разносят перелётные птицы, а также синантропные (дикая птица, у которой образ жизни связан с человеком и его жильём, например, голуби, чайки. — Прим. ред.).

«Все люди, у которых заболела птица, обращались к нам. У нас есть возможность осмотреть животное, провести бактериальное исследование, — сказала ветврач. — Кровь птиц отправляли на исследование в лабораторию Минска. Все результаты отрицательные. За консультацией по лечению и профилактике заболеваний обращайтесь к нам в ветстанцию (тел.: (801 795) 2 59 63. — Прим. ред.).

Мой совет — не поднимайте панику. Содержите птицу без выгула, чтобы не было контакта с перелётными птицами, проводите качественное кормление и дезинфекцию".

Про африканскую чуму свиней

Африканской чумы свиней в Слуцком районе тоже нет.

«Мы мониторили свинокомплекс с помощью ветнадзора области. В течение недели отбирали материал для исследования. У нас всё чисто. Свинокомплекс работает в штатном режиме. Процент падежа не превышает технологических норм. Всё стабильно», — пояснила Жанна Алишевич.

Про выловленный труп свиньи в 11-м городке

27 мая в редакцию «Кур'ера» жительница Слуцка прислала фотографии, как за Михайловской церковью «плавает» труп большого животного. Им оказалась свинья весом примерно 150 килограммов.

Главный ветврач Слуцкого района рассказала, есть ли мор птицы на местном предприятии и про труп свиньи в реке Случь
Фото очевидца
Жанна Алишевич считает, что такой случай — бескультурье людей и что такое просто недопустимо. По постановлению Совмина № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных» любой падёж животного в личном подворье должен сопровождаться вскрытием с приглашением ветеринарной службы, чтобы специалисты могли поставить диагноз и выяснить причину гибели.

Выброс всех трупов, продуктов животноводства, отходов запрещён в лесные массивы, реки, сточные каналы.

«Это животное выловили с помощью службы МЧС, городской ветеринарной станции. Труп утилизировали на скотомогильнике», — рассказала главный ветврач.

Если ваше животное погибло (свинья, крупный рогатый скот или другое), чтобы обезопасить себя, обязательно сообщите в ветслужбу по телефону (801 795) 2 59 63.

СПРАВКА. Болезнь Ньюкасла, псевдочума птиц, или азиатская чума птиц — вирусное заболевание птиц — главным образом, куриных — характеризующееся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов.