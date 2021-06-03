После публикации «Кур'ера» заброшенный памятник партизанам под Слуцком почистили. Но он нуждается в ремонте

После публикации «Кур'ера» 24 мая о заброшенном памятнике партизанам возле Шантаровщины Слуцкого района в редакцию написал читатель. Он побывал на этом месте несколько дней спустя и поделился, что там увидел.

«Нашли этот памятник. Хотели сделать доброе дело, но не получилось. Другие люди опередили и почистили и его, и территорию. Правда, убрали и столбики ограждения (на которых раньше висели цепи. — Прим. ред.), — рассказал мужчина. — Публикация на сайте «Кур'ера» подтолкнула к наведению порядка.

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Однако, судя по трещинам, памятнику требуется хороший ремонт. Верхняя часть имеет трещины. Проблема трещин в том, что зимой попадает вода, замерзает и «разрывает» камень. Трещина будет постепенно увеличиваться. Один из кардинальных вариантов — заменить полностью верхнюю часть. Но теперь такие, по-моему, не делают.

Это, конечно, не произведение искусства, но это память. Было бы жаль потерять памятник. Он и так вниманием обделён в связи со своим местом расположения. Поспрашиваю у специалистов-строителей, как можно восстановить сколы. Трещины, может быть, можно герметизировать. Вид они не сильно портят, но имеют тенденцию к расширению.

Этот памятник значится в списке захоронений и памятников Слукого района под номером 172 (а всего их учтено 198. — Прим. ред.). Есть и ещё на местах партизанских отрядов, которые не стоят в деревнях, а расположены где-то вдалеке".

ПИШИТЕ. Возможно, среди случчан найдутся волонтёры, которые захотят привести в порядок памятные места района. Рассказать о памятниках, которые нуждаются в уходе и реставрации, вы можете, нажав сюда: «Сообщить новость».