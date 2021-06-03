Минский мясокомбинат подал в Экономический суд заявление о признании себя банкротом

Минский мясокомбинат (ТМ «Мясная держава»), который ещё недавно входил в топ-10 белорусских мясопереработчиков, подал в Экономический суд Минской области заявление о признании себя экономически несостоятельным (банкротом). Такую информацию опубликовал телеграм-канал TUT. ВY, ссылаясь на документы, оказавшиеся в их распоряжении.

Сумма задолженности мясокомбината перед кредиторами составляет 140,5 млн рублей. Обязательства, срок по которым не наступил, — 75,2 млн.

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Исполнительные производства возбуждены на 29,7 млн белорусских рублей, 468 тысяч долларов, 592,7 тысяч евро, 13,8 млн российских рублей.

При этом предприятию, на котором работает 999 человек, принадлежит имущество на 117,7 млн рублей. Из них дебиторская задолженность — 24,5 млн рублей, деньги на расчётном счёте — 123,3 тысячи рублей.