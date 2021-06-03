В Осиповичи мы с семьёй собрались спонтанно — выдался свободный понедельник. Взяли с собой термос с чаем, пиццу, сели в авто и поехали.

Первой остановкой было озеро Левки — любимое место рыбаков Старых Дорог и не только. Вдоль дороги стояли машины. Кто-то занимался подводной рыбалкой, а кто-то рыбачил с лодки. На нашем пути протекала живописная река Птичь. Встретился указатель с названием деревни Канцы (название деревни приведено на белорусском языке. — Прим. ред.), который вызвал улыбку.

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Осиповичи насчитывают около 30 000 жителей. Город встретил нас полупустыми улицами и частными домами. Мы удивились уюту и благоустройству. На глаза не попалось ни одного магазина «Копеечка» или «Евроопт». Машин мало, улицы свободные.

Первое, что хотелось найти, — памятник паровозу. Муж ещё в детстве приезжал на него посмотреть, а теперь решили показать его сыну. Пришлось спрашивать путь у местных жителей. Памятник оказался на одной из улиц частного сектора.

Заглянув внутрь, увидели, что паровоз — излюбленное место у молодёжи и не только. Внутри и снаружи он исписан вдоль и поперёк.

Потом поехали в местный парк, он, наверное, раз в пять больше, чем в Слуцке. Я не ожидала увидеть такой в Осиповичах — в городе, застроенном частными домами и считанными многоэтажками. Парк по праву можно назвать парком культуры и отдыха. Парк поразил простором и непринуждённой обстановкой. Там есть прекрасный водоём с фонтанами. Вокруг него посажены ивы, стоят скамейки. Дорожки выложены разноцветной плиткой.

По периметру — фонари, почти на каждом — изображение паровоза.

Нашли тут и памятник золотой рыбке, который установил рыбхоз.

В парке везде гуляют дети, в разных местах стоят горки. Они ничем не ограничены.

В глубине установлен амфитеатр с большой площадкой для зрителей, где можно свободно ходить. Территория парка просто огромная для такого городка. Гуляли там несколько часов.

Меня поразил общественный туалет: его искать не пришлось, он расположен недалеко от центрального входа. Кассир сказала, что раньше он был бесплатный. Сейчас стоимость посещения — 70 копеек, для детей до 7 лет — бесплатно. В нём есть всё необходимое, чистота и порядок.

В конце дня побывали на железнодорожном вокзале. Осиповичи — один из крупнейших железнодорожных узлов страны. Огромный мост напомнил Минск. Но через пути на самом вокзале есть и наземный переход. Говорят, что открыли его совсем недавно.

Увидели там вот такую диковинку — уличный телефон-автомат.

В Слуцк отправились около восьми вечера. Обратно до трассы около Старых Дорог возвращались просёлочными дорогами. Много зелени, поля, пшеница, встречались почти заброшенные деревни. По пути проезжали село, в котором был один дом.

Поездка заняла у нас примерно шесть часов. Мы не устали, зато наполнились новыми позитивными впечатлениями, да и затрат на эту экскурсию почти никаких.