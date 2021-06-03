Житель Слуцка рассказал, легко ли стать фермером в Беларуси

Все сельхозземли в Беларуси принадлежат государству, а фермерам их дают в постоянное пользование. Есть условия: они должны использовать землю по назначению и поддерживать надлежащее санитарное состояние, платить налоги. Первые три года фермеры получают налоговые льготы.

Сергей Бовкунович уже шестой год занимается фермерством в Слуцком районе. Он рассказал «Кур'еру», что открыть фермерское хозяйство в Беларуси — проще некуда. Но его осилит не каждый. За плечами у Сергея был опыт работы в логистике, навыки продаж, опыт управления сельхозпредприятием. К тому же он рос в деревне и с детства умел работать на земле.

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