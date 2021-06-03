За выигрыш в лотерею парень купил BMW, а теперь его будут судить за ДТП с 14-летней пострадавшей

В УСК по Минской области завершили расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло весной в Воложинском районе. В аварию попал 19-летний парень, купивший BMW за выигрыш в лотерею, сообщает Оnliner.

30 марта около 23.30 молодой человек пьяный сел за руль недавно приобретённого автомобиля BMW.

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Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области, рассказала, что водительские права и документы на машину у парня отсутствовали, а транспортное средство он приобрёл за деньги, которые выиграл в лотерею. С собой он взял приятеля, с которым в этот день пил пиво, и его знакомую. Все вместе они планировали заехать к ещё одной девушке, но не успели. Возле деревни Глеи Воложинского района водитель съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В результате ДТП пострадала 14-летняя девушка, пассажир автомобиля. Она получила тяжкие телесные повреждения.

Специалисты ГКСЭ провели экспертизу, допросили обвиняемого, потерпевшую и свидетелей. Также провели следственный эксперимент.

Следствие установило, что молодой человек не учёл плохие погодные и дорожные условия — в тумане не заметил перекрёстка.

По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.