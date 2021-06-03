Иду вчера по тропинке через «цыганский» парк. И мысли такие: «Как здесь хорошо!» Вековые деревья слегка шумят кронами и дают необыкновенную прохладу, зелёная трава, водный канал с мостиками. Птички щебечут в ветвях, важно вышагивает аист в поисках пищи, на опушке лошадка травку щиплет. «Почему бы здесь не обустроить зону отдыха? Такое место!» — думаю я.

И вдруг — стоп! Взгляд упёрся в эту самую зону. Экологическую. Брёвнышки и пеньки довольно внушительного размера аккуратно расставлены в разных местах. Сидеть удобно. Разместиться могут сразу несколько компаний. Что, судя по обилию бутылок и банок, они здесь регулярно и делают.

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Что сказать?! Вот так «народная инициатива» сработала быстрее благоустроителей. Как чудно преобразился «цыганский» парк в Слуцке. А главное — никаких затрат!

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