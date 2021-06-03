Прокуратура Минской области передала подарки детям из Слуцкого дома ребёнка (фото)

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Прокуратура Минской области передала подарки детям Слуцкого дома ребёнка
Фото: «Слуцкi край»

Прокуратура Минской области приняла участие в благотворительной акции, посвящённой Дню защиты детей. Они передали средства гигиены для детей Слуцкого дома ребёнка, пишет «Слуцкi край».

Прокуратура Минской области передала подарки детям Слуцкого дома ребёнка
Фото: «Слуцкi край»
Прокуратура Минской области передала подарки детям Слуцкого дома ребёнка
Фото: «Слуцкi край»
Прокуратура Минской области передала подарки детям Слуцкого дома ребёнка
Фото: «Слуцкi край»