Как и почему бездомная пара из Слуцка уже 10 лет скитается по улице. Видео

Раиса Кулина и Александр Мурашко — бездомные, живущие в Слуцке. В этом году ровно 10 лет, как они скитаются после того, как в деревне Безверховичи сгорел дом, в котором они жили. И вот уже к этому моменту Александр остался без всех пальцев на ногах и оформляет инвалидность, здоровье Раисы тоже пошатнулось, она ходит с трудом.

Они рассказали «Кур'еру», что всё ещё надеются обрести хоть какой-то уголок. Смотрите видео.

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Видео: Алесь Достанко, Глеб Рулёв

Подробную историю о том, как они остались без жилья, как и на что живут сейчас, где видят себя через 5 лет, и многое другое из их жизни читайте по ссылке.

В ТЕМУ. Почему бомжующая пара из Слуцка готова работать за еду и уголок в бараке.