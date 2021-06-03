В ЕС официально запретили все полёты над Беларусью

Агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA) опубликовало директиву об избегании воздушного пространства Беларуси, сообщает издание «Белорусы и рынок».

В документе рекомендовано сделать эту норму обязательной для национальных авиаперевозчиков. Как говорится в директиве, это необходимо сделать для «снижения потенциального риска для пассажиров и экипажей».

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Агентство подчёркивает, что инцидент с принудительной посадкой лайнера ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске «вызывает серьёзные сомнения» в том, что власти Беларуси «уважают правила международной гражданской авиации».

EASA также отмечает, что действия белорусских властей стали «нарушением принципов взаимного доверия, лежащих в основе международной гражданской авиации».

Ожидается, что директива будет пересматриваться по мере необходимости как минимум раз в месяц. Все члены EASA обязаны принять эти меры в течение двух дней с даты вступления в силу директивы и проинформировать EASA о принятых мерах.

КОНТЕКСТ. 23 мая в Минске экстренно сел самолёт авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился Роман Протасевич, журналист, бывший главный редактор одного из телеграм-каналов, признанных в Беларуси экстремистским.

После посадки самолёта Романа Протасевича задержали. Как утверждали власти Беларуси, пилоты приняли решение сесть в Минске из-за угрозы безопасности на борту. Перед посадкой самолёт сопровождал истребитель.

Шарль Мишель, председатель Европейского Совета, сказал, что инцидент «не останется без последствий». Среди возможных вариантов — запрет полётов над Беларусью, запрет авиакомпании «Белавиа» полёты в аэропорты стран ЕС, а также персональные санкции против тех, кто причастен к инциденту с самолётом.