В Солигорском районе рядом с лесом «ангелы» и милиционеры нашли 85-летнего мужчину. У пенсионера проблемы с памятью

В деревне Красная Слобода Солигорского района пропал местный житель. 2 июня 85-летний мужчина ушёл из дома и не вернулся. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Ангел» вместе с сотрудниками милиции нашли его в четверг, 3 июня, пишет МЛЫН.BY.

Илья Давиденко, координатор ПСО «Ангел. Солигорск-Слуцк», рассказал, что пожилой мужчина живёт в Красной Слободе со своей 87-летней женой. Она рассказала, что недавно её муж переболел коронавирусом и болезнь дала осложнения. Начались проблемы с памятью. Волонтёры выехали на место, осмотрели прилегающую к агрогородку территорию, но поиски не принесли результатов. Утром они были продолжены. По словам Ильи Давиденко, рядом с Красной Слободой находится автозаправочная станция. Около 11.00 девушка-оператор этой станции сообщила, что видела пропавшего мужчину, который заходил на АЗС 15 минут назад. Волонтёры «Ангела» и милиционеры пошли по направлению, в котором пенсионер направился от автозаправки, где его нашли лежащим около дороги, рядом с лесом.

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Мужчине вызвали скорую помощь, которая отвезла его в больницу.

А мы напоминаем, что поисково-спасательный отряд «Ангел» города Слуцка ищет добровольцев. Очень нужны даже неподготовленные добровольцы, у которых нет поисковых навыков, но есть желание помочь. Более подробно об этом можно прочитать, перейдя по ссылке.