Идея открыть ресторан пришла нашей владелице Валентине не случайно. Валентина уже много лет занимается ресторанным бизнесом. И может сказать, не скромничая, что она в этом преуспела.
Вы уже знакомы с первым заведением, которое было открыто нашей основательницей, — кафе «Вояж». Это тёплое, уютное место с очень вкусными блюдами по демократичным ценам, дружелюбным персоналом и разнообразием услуг: от бизнес-ланча до кейтеринга и проведения свадеб и других мероприятий.
Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уютно, как дома, поэтому наш персонал вежлив, отзывчив и с радостью поможет вам с выбором блюд. Наша задача — порадовать вас вкусной гастрономией, поэтому наш шеф-повар подготовил для вас меню с блюдами собственной разработки, на проработку которых мы потратили не одну неделю.
Мы работаем для того, чтобы радовать вас.
Ждём вас с нетерпением в ресторане VOYAGE HALL по адресу:
- Улица Парижской Коммуны, 27;
- Время работы: 12:00 — 00:00;
- Обеденное меню: по будням 12:00 — 16:00. Комплексный обед от 8 рублей;
- Телефон: +375 (29) 302 44 33;
- Telegram-бот — здесь.
- Сайт — здесь.
ООО «Вояж-Макс» УНП 690 611 781