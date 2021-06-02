Идея открыть ресторан пришла нашей владелице Валентине не случайно. Валентина уже много лет занимается ресторанным бизнесом. И может сказать, не скромничая, что она в этом преуспела.



Вы уже знакомы с первым заведением, которое было открыто нашей основательницей, — кафе «Вояж». Это тёплое, уютное место с очень вкусными блюдами по демократичным ценам, дружелюбным персоналом и разнообразием услуг: от бизнес-ланча до кейтеринга и проведения свадеб и других мероприятий.

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Мы стремимся к тому, чтобы предоставлять нашим гостям качественный сервис: от аккуратно сложенных салфеток на столах до идеального пучка мяты на вашем десерте. Мы хотим, чтобы вы задержались у нас подольше, поэтому мы оборудовали обеденный зал стильной и удобной мебелью.

Нам важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уютно, как дома, поэтому наш персонал вежлив, отзывчив и с радостью поможет вам с выбором блюд. Наша задача — порадовать вас вкусной гастрономией, поэтому наш шеф-повар подготовил для вас меню с блюдами собственной разработки, на проработку которых мы потратили не одну неделю.

Мы работаем для того, чтобы радовать вас.

Ждём вас с нетерпением в ресторане VOYAGE HALL по адресу:

Улица Парижской Коммуны, 27;

Время работы: 12:00 — 00:00;

Обеденное меню: по будням 12:00 — 16:00. Комплексный обед от 8 рублей;

Телефон: +375 (29) 302 44 33;

Telegram-бот — здесь .

. Сайт — здесь.

ООО «Вояж-Макс» УНП 690 611 781