Сослался на запрет со стороны автопарка. В Слуцке водитель отказался помочь инвалиду-колясочнику заехать в автобус

В Слуцке водитель автобуса, оборудованного выдвижной платформой для инвалидов-колясочников, на остановке отказался помочь подняться в салон инвалиду 1-й группы, пишет МЛЫН.BY.

Михиал Курдюк в свои 70 лет вынужден перемещаться на инвалидной коляске в связи с травмой, полученной много лет назад в автомобильной катастрофе. Случчанин не сидит дома, выходит в город по делам, на прогулки и пользуется общественным транспортом. В одной из поездок на городском автобусе с ним и произошёл неприятный инцидент.

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Водитель автобуса отказал Михаилу в помощи в подъёме в салон, сказав, что такой помощи оказывать больше не будут, так как руководство автопарка запретило выходить из кабины автобуса во время рейса. Михаилу пришлось просить помощи у пассажиров.

В Слуцком автопарке сказали, что такого запрета со стороны администрации не существует. Возможно, это конкретный водитель ответил пассажиру подобным образом по какой-то своей причине.

Во избежание в дальнейшем подобных ситуаций решено, что водителям внесут в рабочие инструкции пункт о необходимости оказания помощи инвалидам-колясочникам в подъёме-спуске в автобусы, оборудованные специальной платформой для колясочников.